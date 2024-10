La frase bomba de un dirigente de San Lorenzo sobre la lucha por no descender: "Si este año..."

Con 17 puntos en el actual torneo de la Liga Profesional, San Lorenzo se ubica en el 25º puesto de la tabla de posiciones. Solamente cinco unidades lo separan de Barracas Central, quien está último. Esto, sumado a los 16 que sumó en la Copa de la Liga, hacen que el presente del equipo esté muy lejos del esperado a esta altura del año.

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, el Cuervo se encuentra en el lugar 24 (de 28) de la tabla Anual. Con 33 puntos aventaja por apenas siete a Tigre, quien viene en levantada y, por ahora, es el equipo que estaría condenado a jugar la Primera Nacional 2025.

San Lorenzo se encuentra a siete puntos del descenso.

Todo esto se da en el marco de los rumores que hablan de la anulación de los descensos. La noticia que mantiene en vilo al fútbol argentino se daría a conocer, o no, el próximo 17 de octubre. Este jueves, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Chiqui Tapia comenzará su tercer ciclo al frente de la AFA. Además, los clubes votarán si aceptan o no la modificación del reglamento.

En este contexto, quien se expresó al respecto fue Julio Lopardo. El integrante de la Comisión Directiva de San Lorenzo, habló ante los micrófonos de DSports Radio y no dudó a la hora de dejar clara su postura: "¿Qué te parece? No le tengo miedo al descenso pero, si este año no está, mejor".

"Pero no podemos pensar en eso. San Lorenzo tiene que pensar en ganar el domingo y ganar en la otra fecha. Que AFA haga lo que tenga que hacer. Este presente no estaba en los planes de nadie. Es algo que se da porque el fútbol es así, pasan cosas. Es una suma de cosas, pero uno no piensa nunca en eso. Yo creo que San Lorenzo no tiene un plantel para estar donde está. Se fue dando porque el fútbol es así", sentenció el hombre del Ciclón.