La contundente defensa de Benedetto a Gago por la decisión de ir a Boca: "Yo te puedo asegurar que..."

Fernando Gago tuvo que tomar una dura decisión: abandonar a las Chivas de Guadalajara en medio de la competencia y a días de disputar el clásico ante América, para convertirse en el entrenador del club que lo vio crecer desde chico y convertirse en un consagrado futbolista profesional.

Lógicamente, la decisión dejó muchas personas molestas y desde México recibió críticas, algunas más vehementes que otras. Sin embargo, también desde ese país recibió un respaldo público. Cabe aclarar, fue ofrecido no solo por un argentino sino que por un hincha de Boca: Darío Benedetto.

Las declaraciones de Benedetto sobre Gago

El Pipa Benedetto fue compañero de Gago en Boca y en algunos partidos en la Selección argentina. El delantero hoy juega en Querétaro de México, donde se vivió de manera convulsionada la salida del entrenador de Chivas. Con estos antecedentes, el delantero brindó una entrevista en la que fue consultado al respecto.

"Lo de Fernando es muy particular; para nosotros que somos hinchas enfermos de Boca y aún más para Fernando que surgió de las fuerzas básicas del club. Es muy importante tener la posibilidad de ser jugador y después tener la posibilidad de ser entrenador del equipo. Yo te puedo asegurar que es un sueño que él cumple el poder dirigir el equipo de donde surgió, del que es hincha y seguramente hará cosas importantes con el plantel que tiene", contó Benedetto.

Luego, justificó la decisión: "Por un lado lo entiendo y le deseo lo mejor. A ver, si lo hubiera venido a buscar otro equipo igual de importante, no creo que Gago se hubiera ido de Chivas, pero es Boca y eso para nosotros es un sueño poder estar ahí. Incluso, hay jugadores que no son seguidores de Boca y aún así deciden ir al equipo, porque lo que se vive ahí, no se vive en ningún otro lugar".