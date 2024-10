Con los pibes al poder, el equipo de Godoy Cruz para recibir a San Lorenzo

Godoy Cruz tacha su asterisco y se pone al día en la Liga Profesional. Allá lejos en el calendario quedó el compromiso suspendido contra San Lorenzo de Almagro (fecha 3) por los incidentes en la popular sur del estadio Malvinas Argentinas, duelo que se completará este sábado en un mini partido de 43 minutos. Daniel Oldrá vuelve a meter mano en el once titular debido y apuesta a la cantera tombina.

La baja obligada es la de Federico Rasmussen, quien llegó a la quinta amarilla contra Gimnasia de La Plata. El tema es que como el tiempo ante el Ciclón no es de 90 minutos, este partido no le computa para cumplir con la fecha de suspensión. Lo llamativo es que deberá purgar dos encuentros, por lo que también se perderá el duelo ante Newell's. En su lugar, el Gato apuesta a un producto de la casa y le dará la oportunidad a Mateo Mendoza.

Ábrego fue de lo mejor ante GELP.

Con la aparición del juvenil de 19 años, el once tendrá cinco jugadores criados en las inferiores del club: Mateo Mendoza, Bruno Leyes, Gonzalo Ábrego, Facundo Altamira y Santino Andino. Si, casi el 50% del once titular, un número realmente importante teniendo en cuenta que no abundan las oportunidades para los canteranos en el resto de los equipos de la provincia.

El resto del once será el mismo que logró un triunfazo ante el Tripero en la fecha anterior: Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Elías Pereyra, Gonzalo Ábrego, Bruno Leyes, Facundo Altamira, Santino Andino, Juan José Pérez y Salomón Rodríguez.

El encuentro arrancará con el 1 a 1 con el que terminó cuando debió ser interrumpido y tendrá dos mini tiempos (uno de 22 minutos y otro de 21). En caso de ganar, el Tomba se meterá en puestos directos de Copa Libertadores 2025, superando a River Plate y quedándose con el tercer lugar de la tabla anual.