La llamativa imagen de Pablo Aimar probando el césped previo a la postergación

En el marco de la novena fecha de las Eliminatorias sudamericanas, la Selección argentina busca volver al triunfo que será vital pensando en la clasificación para el Mundial 2026 ante Venezuela. El encuentro debe disputarse este miércoles desde las 18 en el estadio Nacional de Maturín, pero fue retrasado por al menos 30 minutos debido al estado húmedo del campo de juego.

Sobre la región de Monagas se desató una intensa lluvia que regó de agua el campo de juego, la cual se acumuló en la superficie del césped, imposibilitando el normal desarrollo del partido.

La prueba de Aimar en Maturín

La situación no fue advertida hasta que ambos planteles salieron a hacer los movimientos precompetitivos. Jugadores y cuerpo técnico analizaron la situación y coincidieron en que no era posible jugar en esas condiciones, teniendo en cuenta que la pelota no rodaba. De hecho, el propio Lionel Messi habló con responsables de Venezuela para acordar con ellos ese criterio.

En este contexto, se dio una insólita situación con Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni, quien participó él mismo de las pruebas del rodado de la pelota. Tomó una y la lanzó a ras de suelo con la mano. La pelota se "clavaba" a los pocos metros.

Las autoridades utilizaron rodillos para despejar el agua y el partido se dispone a comenzar. Los jugadores de la Selección argentina continuaron haciendo los movimientos precompetitivos en otro sector y el partido fijo horario para las 18.30.