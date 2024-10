Una gloria de Boca fulminó a Riquelme por el mal presente del equipo: "Se puede perder la idolatría"

Boca Juniors está atravesando un momento muy complejo. En un 2024 en el que no jugó Copa Libertadores y en el que de momento no está logrando clasificar a la edición de 2025, quedó eliminado de manera tempranera en octavos de Sudamericana, no consiguió pelear hasta el final en la Copa de la Liga y ya se quedó prácticamente sin chances reales de ganar la Liga Profesional a falta de 11 fechas. Con la Copa Argentina como única posibilidad de cerrar el año con una mínima alegría y sin DT tras la renuncia de Diego Martínez, el panorama es poco alentador.

Juan Román Riquelme es uno de los principales focos de la crítica por buena parte de la hinchada (hasta ahora venía siendo su mayor sustento), la prensa e incluso por muchas figuras del mundo del fútbol. En ese sentido, este último día se sumó a la ola de reprobación una gloria del Xeneize del siglo XX: Hugo Perotti, quien vistió los colores azul y oro entre 1977 y 1984, años en los que se consagró campeón de América en 1978 y de Primera División en 1981.

Las duras críticas de Perotti a Riquelme

"Si sale el presidente del club a decir 'Pol Fernández es el mejor jugador del fútbol argentino', ¿cómo hace el DT de turno para sacarlo? Van a decir que el DT está en contra del presidente o está loco. Y el presidente es Riquelme, no es cualquiera", fue una de las primeras cosas a las que apuntó el Mono en conversación con Emiliano Nunia para Super Deportivo Radio.

"Encima toda tu vida pregonaste que la Libertadores es lo más importante y hace año y pico que no la podés ni jugar y no competís, hoy que estás en el club te lo van a hacer pagar", enfatizó. Y lanzó una contundente advertencia: "El hincha te quiere, pero dale resultados. No le vendas al hincha que si sos campeón en Waterpolo el club está bárbaro. Querer a Román no es todo decirle que sí. No podés tener un club rico y jugadores de 2,50 pesos".

Por otro lado, se refirió a la situación con los entrenadores: "Podés el día de mañana traerlo a Klopp, que la cosa no te va a ir bien, porque al primer día le bajaste la línea de algo que no le gustó a él y vas a tener problemas". Y tuvo palabras elogiosas para el ciclo de Guillermo Barros Schelotto: "El último gran Boca que vi es del Mellizo, con regularidad, porque proponía, iba a buscar, iba al frente", destacó el ex extremo.

Por último, Perotti reiteró su preocupación por el futuro inmediato del Xeneize: "No soy optimista a corto plazo y tengo miedo que quedemos afuera de la Libertadores de 2025". Y cerró con una fulminante observación: "Si no ganás la Copa Argentina, podés tener los 2 peores años de los últimos 25 años del club. Ahí se podría perder toda la idolatría a Riquelme y todo lo lindo que generó, perderlo de un plumazo".