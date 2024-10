Todo sobre el caso Sinner, una investigación por doping que divide al mundo del tenis

Mientras Jannik Sinner brilla y avanza en el ATP 500 de Beijing, al italiano y su entorno los atormentan malas noticias. En los últimos días, el mundo del tenis se paralizó al conocerse que la Agencia Mundial Antidopaje presentó un recurso en el caso que rodea a Sinner, quien luego de dos controles positivos de doping fue declarado “libre de culpa o negligencia” por un tribunal independiente de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (AIT). La AMA cuestionó la conclusión de la investigación y solicitó una suspensión de entre uno y dos años. Mientras tanto, protagonistas del deporte como Nick Kyrgios o Carlos Alcaraz manifestaron sus opiniones.

Envuelto en polémica, Sinner fue campeón en el US Open. (Foto: archivo)

Sinner y los exámenes positivos

El contexto es el siguiente: el 5 de marzo y el 13 de marzo de este 2024, durante y después del Masters 1000 de Indian Wells, Jannik Sinner fue sometido a dos controles antidoping. En ambos casos se detectaron niveles muy bajos de metabolito de clostebol, una sustancia completamente prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Dicho resultado conlleva siempre, según el Código Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés), una suspensión provisional. Pero Sinner no la recibió a raíz de su justificación, que fue validada por un tribunal independiente. ¿Su explicación? Un error involuntario, una “contaminación” producto de un spray que utilizó parte de su equipo.

Luego de una larga investigación en la que Sinner y su entorno fueron entrevistados, se determinó que la justificación del italiano era válida y un tribunal independiente lo declaró “libre de culpa o negligencia”. Al de San Candido solo se le quitaron los puntos correspondientes al Masters 1000 de Indian Wells y se le permitió seguir compitiendo. Pero la decisión despertó malestar en varios colegas, que cuestionaron el procedimiento. El australiano Nick Kyrgios fue uno de los más enfáticos a la hora de criticar el accionar de AIT: “Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, buena”, escribió en X.

Carlos Alcaraz fue uno de los que más apoyo al italiano en medio de la controversia. (Foto: archivo)

El dilema se reabrió y dividió las aguas

Parecía que la polémica había quedado atrás y Sinner incluso se había coronado campeón del último US Open. Pero nada de eso. La Agencia Mundial Antidopaje emitió un escueto pero contundente comunicado el último jueves, donde volvió a traer a colación el tema: “La AMA considera que la conclusión de `ausencia de culpa o negligencia´ no es correcta en virtud de las normas aplicables. La AMA solicita un periodo de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo la ya impuesta por el tribunal de primera instancia. Dado que este asunto está pendiente ante el TAD, la AMA no hará más comentarios por el momento”.

La noticia fue un bombazo hasta para el propio jugador, que se vio obligado a responder sobre el tema luego de su victoria en Beijing ante Roman Safiullin. “¿La apelación? Bueno, no podemos controlarlo todo, ¿verdad? Por supuesto que estoy muy decepcionado y también sorprendido por esta apelación, en realidad, porque teníamos tres dictámenes periciales. Los tres fueron a mi favor. La verdad es que no me lo esperaba. Sabía hace un par de días que iban a apelar, que iba a ser oficial hoy, así qué…”. Días después, emitió un comunicado oficial en el que insistió sobre su frustración: “Me decepciona saber que la AMA ha decidido apelar el resultado de mi audiencia ante la ITIA después de que jueces independientes me exoneraran y me consideraran inocente. En los últimos meses, y a lo largo de este proceso, se han celebrado tres audiencias independientes en cada caso que han confirmado mi inocencia”, rezaba.

Kyrgios, uno de los que arremetió con más fuerza contra el italiano. (Foto: archivo)

Opiniones varias y opuestas

La apelación de la AMA despertó nuevas miradas y los protagonistas del mundo del tenis no pudieron evadir el caso que tiene en vilo al número 1 del mundo. Carlos Alcaraz, que también sigue con vida en el ATP 500 de Beijing, opinó: “Son cosas muy sensibles para Jannik y para el tenis en general. Después de que se decidiera todo antes de Cincinnati, ahora esto vuelve a abrirse. Para el tenis realmente no es nada bueno (...) Espero que esto termine lo más pronto posible y pueda seguir enfocado en lo que ama, que es jugar al tenis y seguir adelante. Todo lo que puedo decir es que espero que su gente, los más cercanos a él, no se sientan mal estos próximos meses”. La Federación Italiana de Tenis y el capitán del equipo de Copa Davis de su país, Filippo Volandri, también extendieron su apoyo hacia el flamante campeón del US Open.

Diametralmente opuesta fue la opinión de Nick Kyrgios, que casi nunca se limita a lo políticamente correcto. El australiano, que ya había criticado a la AIT y a Sinner, volvió a encender la polémica y escribió en redes sociales: “Jajajaja, Dios, espero que a la gente que está a cargo de esto no le importe que él sea el número 1 y que tenga plata. Quizás no es tan inocente, después de todo, ¿eh?”. La de Kyrgios no es la única voz punzante. Incluso Roger Federer, aunque más medido y respetuoso, se mostró en desacuerdo con la forma en la que se desenvolvió el caso. Creyó en la versión de Sinner, pero cuestionó la injusticia con la que muchos otros tenistas fueron tratados en casos similares. “Estamos prácticamente todos convencidos de que no hizo nada (...) Pero entiendo la frustración de pensar: ¿lo han tratado igual que a los demás?”, lanzó Su Majestad.

El irónico comentario de Kyrgios sobre la apelación de la AMA. (Foto: Instagram)

Jannik Sinner parece capaz de abstraerse de todo y está en semifinales del ATP 500 de Beijing. Ya venció a Jirí Lehecka y se verá las caras con la revelación del torneo, el joven local Bu Yunchaokete. Dentro de la pista, se lo ve impenetrable. Pero, fuera, es eje de tantas críticas como apoyos. Y el tenis está a la expectativa de una resolución que ya parecía dada. ¿El número 1 del mundo será suspendido? Por lo pronto, hay quienes confían en su honestidad. Pero no son menos los que exigen “unificar criterios” y sancionar el tenista de 23 años.