¿Cuántos puntos necesita Independiente Rivadavia para salvarse del descenso?

Independiente Rivadavia no logra pegar un ojo. Tras el ascenso histórico que logró el club, el sueño de seguir en la elite pasó a convertirse casi en una pesadilla. A la Lepra le ha costado horrores acomodarse a la categoría y precisa de una fuerte levantada en la parte final de la temporada si quiere lograr la permanencia. Hoy está último en el promedio y deberá sumar a como dé lugar para no depender de nadie.

Si bien es cierto que hay un posible cambio de formato de torneo (se podrían eliminar los descensos y llevar el torneo de 28 a 30 equipos), en el Parque no quieren saber nada con especulaciones. Puertas para adentro son conscientes que todavía hay margen, y mientras las cuentas den, intentarán salvarse por los puntos.

Con el empate ante Instituto, la Lepra llegó a 27 puntos en el año.

Actualmente, Independiente Rivadavia ocupa el último lugar del promedio del descenso, la tabla que más le preocupa. Su cifra marca 0.900, un número lejano al 1.107 que ostenta Central Córdoba de Santiago del Estero, hoy su rival más próximo. Sarmiento (1.125), Tigre (1.189), Platense (1.196) y Lanús (1.214) completan el resto del panorama que mira de reojo el filo de la guillotina. Mientras que Riestra pegó una buena levantada y está en 1.233 (divide por una temporada, como la Lepra).

La medida de llegar a los 50 puntos en el año es el gran objetivo. Difícil, pero gran objetivo al fin. Actualmente, el equipo sacó 27 unidades en 30 partidos (contando ambos torneos) por lo que debería sumar 23 de los 33 que restan en juego para no depender de nadie. Si alcanzara esa cifra, su promedio ascendería a 1.219, número que lo sacaría del pozo. Incluso llegar a 48 puntos podría también salvarlo, lo que quiere decir que con 20 o 21 puntos podría salvarse también.

Para alcanzar esa línea, el Azul debería ganar entre 7 u 8 partidos de los 11 que quedan por delante, algo más que complicado. Más aún, por el fixture que le queda pendiente, con rivales directos por la permanencia y otros candidatos al título (Barracas, Central Córdoba, San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central, Racing Club, River Plate, Belgrano, Argentinos, Tigre y Deportivo Riestra).

Si tomamos como referencia las últimas dos temporadas, Arsenal perdió por promedio la categoría en el 2023 con un flaco 0.958 de número final, mientras que en la campaña 2022 (hubo dos descensos por promedio), los que bajaron fueron Patronato (1.067) y Aldosivi (1,000).

Cambie o no el formato del torneo, Independiente Rivadavia tiene el sueño de seguir en Primera División. Le queda la alternativa de ganarlo adentro de la cancha, en una misión que parece difícil pero no imposible. Barracas Central será la primera parada rumbo al objetivo, sabiendo que no se pueden dejar pasar más oportunidades. Es ahora o nunca.