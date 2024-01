Las bombas de Cauteruccio contra la dirigencia de Independiente tras su salida del club

Martín Cauteruccio, flamante refuerzo del Sporting Cristal de Perú, explicó que tomó la decisión de irse en condición de libre de Independiente porque el club de Avellaneda "tiene una deuda" con él y remarcó que cumplió con los pasos a seguir para rescindir su vínculo.

¡Bienvenido al Rímac, Martín!



Estamos felices de anunciar a Martín Cauteruccio uD83CuDDFAuD83CuDDFE como nuevo jugador del Sporting Cristal durante todo 2024.#SaludCaute #SalimoSContodo#FuerzaCristal pic.twitter.com/hpcsZ8Pwy0 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 2, 2024

El futbolista no iba a ser prioridad para el entrenador Carlos Tevez en el ataque del conjunto rojo en 2024, por lo que intimó al club y 48 horas después partió con el pase en su poder. Ante esto, Independiente sostiene que el jugador rompió el contrato de forma unilateral e irá a la Justicia para reclamar los 5 millones de dólares que valía su cláusula de rescisión.

"Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago", señaló el ex atacante de San Lorenzo después de sumarse al elenco peruano. #n esa línea, destacó: "Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre".

En Independiente, en cambio, considera que Cauteruccio rompió su vínculo de manera unilateral y planean presentar una denuncia reclamando esos cinco millones de dólares correspondientes a la ya mencionada cláusula de rescisión, ya que a diferencia del uruguayo aseguran que la deuda fue saldan en tiempo y forma en Agremiados.