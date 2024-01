La advertencia del presidente del PSG a Mbappé por su futuro: "Quiero que..."

uD83DuDEA8uD83DuDD34uD83DuDD35 Paris Saint-Germain president Nasser Al Khelaifi: “I want Kylian Mbappé to stay at PSG. He’s the best player in the world and the best club for him is PSG”.



"He's key for our project", Al Khelaifi told