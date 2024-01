Godoy Cruz tiene una nueva baja en un puesto clave

Daniel Oldrá tiene una preocupación con el puesto del arquero. El Gato pidió en más de una oportunidad por retener a Diego Rodríguez, referente y capitán de su ciclo, algo que no ocurrió. Con el Ruso ya en La Paternal para defender el arco de Argentinos Juniors, ahora el entrenador de Godoy Cruz suma una nueva baja en un puesto fundamental que tendrá un recambio importante para la próxima temporada.

Ruso Rodríguez, nuevo refuerzo de Argentinos.

Rodrigo Saracho no continuará en el club y su destino será Ferrocarril Oeste. El arquero que llegó de Barracas Central (y jugó también en Quilmes y Estudiantes de Caseros) tuvo poco rodaje en el arco bodeguero, atajando apenas tres partidos (dos por Copa Argentina y uno por Liga Profesional).

Con los dos arqueros que fueron fija durante la temporada pasada, ahora Daniel Oldrá tiene que renovar el puesto. Por un lado, cuenta con la tranquilidad de la llegada de Franco Petroli, que tiene todos los números para comenzar como titular el 2024. Además, Roberto Ramírez regresó de su préstamo en Guillermo Brown aunque el entrenador quiere un jugador más en ese puesto (se enfrió lo de Chila Gómez).

En cuanto a las caras nuevas, además de Franco Petroli, Godoy Cruz presentó a Juan Bautista Cejas (ex Arsenal), Marcos Montiel (ex Nacional), Tomás Pozzo (ex Independiente), Mariano Santiago (ex Almirante Brown), Leonel Coira (ex Boca Juniors) y Pino (ex Guillermo Brown).