Las mejores frases de Diego Martínez en su presentación como DT de Boca

Luego de cuatro días de trabajo junto a sus nuevos dirigidos, Diego Martínez fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Boca. Las primeras palabras del flamante DT del Xeneize se dieron en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por Juan Román Riquelme, presidente de la institución.

Las declaraciones

El primero en tomar la posta fue Juan Román Riquelme: “Muchísimas gracias por estar acá, para nosotros es un día muy importante. Tenemos la suerte de poder presentar a nuestro entrenador al que le agradecemos que hizo mucha fuerza por venir a nuestro club, esperemos que esté contento. Deseamos que pueda disfrutar mucho de cada entrenamiento, día y partido en nuestro club. Poderlo disfrutar mucho tiempo. Los dejo con nuestra estrella que es nuestro entrenador, muchísimas gracias”.

Las primeras declaraciones de Diego Martínez como DT de Boca: “Es una experiencia para nosotros deseada y buscada, estamos muy contentos de regresar al club. Esta primera semana sentimos una cercanía y predisposición muy grande de los futbolistas, entrenar a jugadores de la talla que tiene la institución es muy grande. Lo están haciendo muy fácil. Tenemos la mejor expectativa de poder llegar de gran forma al inicio”.

Sobre su regreso a la institución tras haber dirigido en inferiores, contó: “Nos encuentra en un momento bastante maduro como cuerpo técnico, hace ocho años me fui del club y tenemos un recorrido extenso, pasamos por todas las categorías del fútbol argentino, vivimos muchas experiencias y nos agarra maduro para el desafío más importante que vamos a tener como cuerpo técnico. Seguir creciendo y aprovechando para ser cada vez mejor. Trasladarle el deseo de competencia y mejora a los muchachos, si eso sucede nos van a dar muchísimas alegrías”.

A la hora de referirse a su paso por todas las categorías del fútbol argentino, Martínez expresó: “Lo que nos fue pasando en este recorrido es que la esencia del futbolista es la misma, desde el más amateur que comenzamos en Ituzaingó, se hacen más profesionales porque la categoría te lo exige, pero cuando conectas con el jugador que saca lo máximo de sí y se vuelve amateur, esa conexión lo vemos día a día. Este grupo nos está mostrando una humildad muy grande y predisposición para seguir creciendo, mejorar y seguir ganando cosas en esta institución”.

Con respecto a su relación con los jugadores tras cuatro días de trabajo, dijo: “A nosotros nos hacen sentir muy cómodos, seguramente aprenderemos mucho de ellos. Intentaremos darles las herramientas para que cada partido puedan dar su mejor versión. Esto es una construcción colectiva. Lo construimos día a día todos los que somos parte de la familia bostera. El día a día con los futbolistas, buscar ese vínculo y transmitirle cuando vas creciendo. Esta institución te exige cada fin de semana y ese desafío nos gusta mucho, esperemos estar a la altura”.

“El diagnóstico es que a muchos ya los conocía y trabajamos. Tenemos varios chicos en la Selección, esto nos da la posibilidad de sumar sesiones de entrenamientos y descubrir pequeñas cosas. La sorpresa que nos provocó Esteban Saralegui, que no me tocó dirigirlo. Lo ves entrenar y es un chico que tiene una proyección importante, como compite y escucha a los más grandes. Los juveniles van a tener el lugar importante que el club les da, tan importante como los mas experimentados. Nuestro objetivo es sacar la mejor versión de cada uno en el momento que esté en su carrera. Es un plantel, un grupo que vamos a construir y formar, cada uno desde su lugar va a tener un rol. Y tienen que dar lo mejor para el equipo, no hay nada más importante que eso”, añadió Martínez.

Sobre las exigencias del día a día de uno de los clubes más importantes de nuestro país, manifestó: “Boca saca lo máximo de cada persona que está en la institución, porque te obliga. Además de ser competitivo y la identidad del equipo, sacarle la mejor versión a los futbolistas, vamos a buscar ganar cada fin de semana. Boca te obliga a intentar ganar cada competencia. Es fútbol, pero no tengo dudas que vamos a buscar cada fin de semana ser un equipo competitivo, que salga a ganar y poner a Boca donde merece”.

Antes de finalizar, Martínez dejó claro su anhelo de sentarse en el banco de suplentes de Boca: “Soñé y me preparé para este momento, lo deseaba. Damos lo máximo en cada institución, nos tocó ir creciendo y año tras año crecíamos de categoría. La esencia es la misma, cada categoría tiene su particularidad. Tuvimos instituciones que nos fue bien y otras no, pero somos más completos como cuerpo técnico. Esto no tiene nada que ver con lo vivido hasta ahora, pero el camino recorrido nos ha preparado para estar a la altura”.