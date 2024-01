El calvario de Nadal: jugó más de tres horas, perdió y ¿se lesionó?

Rafael Nadal se despidió del ATP 250 Brisbane luego de perder ante el australiano Jordan Thompson por 5-7, 7-6 (6) y 6-3. El partido duró un poco más de tres horas y la derrota del español pasó a un segundo plano, dado que existe preocupación por una molestia que sintió en la mitad del tercer set.

¿Qué ocurrió? Transcurría el tercer set y Rafa se encontraba perdiendo por 4-1. En ese momento, sintió una molestia en la cadera y debió pedir asistencia médica. Esta situación generó preocupación, pero el español pudo terminar de jugar.

Luego de su derrota, el español pasó por conferencia de prensa y explicó: "El problema está en un sitio similar al del año pasado, pero no es lo mismo. Si hubiera sido lo mismo, lo habría sentido al momento. El año pasado fue el tendón y esto lo siento más a nivel muscular. Ahora mismo, tengo el músculo muy fatigado".

Luego, continuó: "Tengo que ver cómo me levanto mañana, pero espero poder estar entrenando la semana que viene en Melbourne. El problema es que es en una zona similar y eso te hace preocuparte un poco más de lo normal".

A menos de 10 días del Abierto de Australia, Nadal reflexionó: "Lo mejor sería que el músculo esté súper cargado después del esfuerzo de estos tres días y un partido tan duro como el de hoy. Eso sería lo mejor que podría pasar y lo normal después de un año sin jugar. Espero que mañana o pasado mañana la sensación que tengo ahora se vaya. Si no me encuentro mejor, me haré unos tests y ya veremos".

Los siguientes días serán fundamentales para conocer la evolución del ex número uno del ranking ATP. La esperanza es poder disfrutar un poco más del tenis de Nadal, pero las molestias físicas parecen no dejar de atormentarlo.