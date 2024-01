Atento Godoy Cruz: qué dijo López Muñoz sobre el interés de River

Hernán López Muñoz fue una de las grandes figuras de Godoy Cruz a lo largo de la temporada 2023. Como consecuencia de su gran performance desde su llegada a la institución, el Bodeguero hizo uso de su opción de compra y adquirió el 50% del pase del futbolista surgido de River.

En los últimos días, producto de su alto nivel dentro del campo de juego, el zurdo se posó en el centro de la escena al ser nombrado como un posible refuerzo del Millonario. Ante esta situación, el sobrino nieto de Diego Armando Maradona rompió el silencio y habló sobre su futuro.

Durante la jornada de este viernes, López Muñoz se refirió a los rumores que hablan de su posible retorno a Núñez: “El tema de River lo leí, lo escuché… pero al no comunicarse nadie conmigo ni con mi representante sabía que era muy poco probable. Siempre es lindo escuchar que el club que te formó te quiere de vuelta, pero no recibí ningún llamado. Después Dios dirá si vuelve o no, si tendré una etapa en River”.

Sobre la formación que recibió en el Millonario, la cual le permite ser una de las figuras indiscutidas de Godoy Cruz en la Liga Profesional, expresó: “En River desde chiquito te inculcan el buen juego y te dan la libertad de jugar si tenés la 10. Juanjo Borreli fue el primero que me dio esa libertad".

Para finalizar, López Muñoz habló sobre las similitudes de su juego con las que muestra el autor de uno de los goles más gritados en la historia del club de Núñez: “Tenemos un juego muy parecido al de Juanfer Quintero, obviamente sacando las diferencias. Los movimientos, los pases filtrados… me lo han dicho mucho. Siempre trato de mirar a los que juegan bien, él tiene un juego que me gusta mucho, muy vertical y en River le prestaba mucha atención”.