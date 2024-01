Rompió el silencio el enganche que quiere Boca: “La negociación está muy avanzada”

Boca sigue trabajando para sumar refuerzos y uno de los apuntados por Juan Román Riquelme es Gabriel Florentín. El ex Argentinos Juniors, que hizo inferiores en el xeneize y River, es un ferviente admirador del ídolo del club de La Ribera y expresó el deseo de poder ser parte del plantel que actualmente conduce Diego Martínez.

“SERÍA MUY LINDO JUGAR EN BOCA” uD83DuDD35uD83DuDFE1



Gabriel Florentín dialogó en exclusiva con TyC Sports, reconoció un interés del Xeneize y manifestó sus ganas de que el pase se pueda hacer. pic.twitter.com/dL0FbIfAFu — TyC Sports (@TyCSports) January 31, 2024

Este miércoles, en diálogo con TyC Sports, el futbolista que actualmente juega en el FC Orenburg de Rusia expresó: "Tengo muchas ganas de jugar en Boca. Sé que están negociando y estoy para llegar y jugar. La negociación está avanzada, por lo que estoy esperando para viajar. Haría cualquiera cosa por llegar a Boca".

"El contacto siempre fue con mi representante, trato de que siempre hablen con él y que después me diga lo que tengo o no. No me llamó Román, pero estoy en la espera de la llamada. Cuando llegó Riquelme estaba en las inferiores de Argentinos, pero no tuve contacto", agregó en el programa 'Dale al medio' de la señal deportiva.

Luego reconoció que hubo contactos de Argentinos y que ve mucho fútbol argentino: "Suelo ver mucho Argentinos Juniors y a los clubes grandes. Argentinos habló con mi representante y nos se dio. La semana pasada me llamó mi representante sobre Boca y ahora se hizo más conocida la noticia. Así que estoy esperando. Sería un sueño, mi familia es toda de Boca".

Los directivos de Boca ofrecieron una suma cercana a los dos millones de euros por el 50% del pase y llegaría a préstamo por 12 o 18 meses. En las próximas horas habrá más novedades al respecto.