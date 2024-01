¿Qué le pasó? El susto del Diablito Echeverri en pleno Argentina-Chile: "Me agarró un dolor muy fuerte en el pecho y no podía respirar bien"

Claudio Echeverri asustó a todos durante el partido de la Selección argentina ante Chile por el Preolímpico Sudamericano. El joven talento de River, recientemente vendido al Manchester City, quedó tendido en el suelo por algunos minutos y estuvo a punto de dejar el campo de juego. Sin embargo logró recuperarse y siguió en el partido. Luego, explicó qué pasó y llevó tranquilidad.

Mirá el video

"En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco", afirmó y agregó: "Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios".

Además, Echeverri dejó en claro que está "muy contento por la victoria y la clasificación" y aseguró que hicieron "un gran trabajo". Luego hizo una fuerte autocrítica por su rendimiento. "Trato de aprovechar esta oportunidad que me da el técnico. La verdad, hicimos un gran trabajo con el equipo para llevarnos la victoria. Estamos muy bien", dijo.

"Me enteré a la mañana antes de la charla técnica. (Mascherano) Me dijo que me ponía para encarar y gambetear al equipo rival. Traté de hacerlo un poco. La verdad, no tuve un buen partido yo. Soy muy autocrítico. Pero bueno. De a poco vamos a seguir mejorando para llegar muy bien a la fase final", sentenció el Diablito.