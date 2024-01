La honestidad brutal de Tevez pese al triunfo del Rojo ante Vélez y el puntaje perfecto: “Sabemos que…”

Independiente sufrió más de la cuenta para vencer a Vélez. El conjunto de Carlos Tevez abrió el marcador por intermedio de la pelota parada y luego tuvo que resistir con una defensa férrea y cerca del arco, el resultado. En conferencia de prensa el propio DT reconoció que no tuvo el equipo el mejor rendimiento y destacó la actitud para llevarse la victoria.

"El juego no fluyó como nosotros queríamos pero lo importante es que se sacó un resultado en una cancha muy difícil como la de Vélez. No era fácil hoy jugar por el campo de juego. Se hace difícil jugar bien, jugar lindo, cuando el campo no te acompaña. No es excusa ni nada porque para el otro equipo también estaba igual. Sabemos que tenemos que mejorar muchísimo porque este equipo puede jugar muchísimo mejor. Hay que agarrar confianza y empezar a demostrarlo. El sábado va a ser una linda noche para demostrarlo", reconoció, con honestidad brutal.

Mirá el video

Luego, reconoció para que está su Independiente: "Tenemos que seguir creciendo para poder pelear el campeonato. Son pasitos cortos para adelante, tenemos que seguir mejorando y darle ese funcionamiento que todos queremos ver para Independiente, de la mejor manera".

En otro pasaje de la conferencia, le preguntaron si al equipo le faltaba contundencia para cerrar los partidos, y respondió: "Tampoco es que tenemos todas esas situaciones que vos me decís que no pudimos concretar. Nos falta crear y también terminar. Son momentos y creo que el equipo lo va a hacer, porque tenemos funcionamiento y jugadores. Sabemos a qué jugamos solo que en estos dos partidos solo se vio en el segundo tiempo en Mendoza. Se ganó y es lo más importante. Van dos partidos en los que tenemos dos vallas invictas, estamos contentos con eso".

Finalmente, reconoció: "El posicionamiento lo tenemos. Tenemos variantes. Fue un partido muy friccionado, fue una batalla adentro de la cancha y tampoco la cancha se prestaba para jugar un buen fútbol. El equipo se adaptó a eso. Sabía que tenía que luchar y jugar cada pelota como si fuese la última. El juego lo vamos a ir ganando pero es importante que a estos partidos dificilísimos los saquemos adelante. Me voy con el carácter del equipo".