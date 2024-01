El jugador que se despidió de Boca con un emotivo posteo: “Seré un bostero más alentando desde donde esté”

Una vez confirmada su salida a Defensa y Justicia, donde el club adquirirá el 50% de su pase, además de los derechos federativos, Aaron Molinas recurrió a las redes sociales despedirse y, sobre todo, agradecer al Mundo Boca. Después de no encontrar espacio en los planes de Diego Martínez tras su regreso de Tigre, el centrocampista ofensivo se unirá al Halcón.

Leyenda

"Agradecerles a todas las personas del club con las que compartí de Infantiles a Primera División. Compañeros, utileros, cocineros, todos los CT,cuerpo médico,empleados del club y dirigentes. Agradecerles por las enseñanzas y buena predisposición del día a día compartido. Me llevo muchos amigos a los que quiero mucho.", recita parte del extenso y emotivo comunicado.

Que luego agrega: "Agradecerles por las enseñanzas y buena predisposición del día a día compartido. Me llevo muchos amigos a los que quiero mucho. También agradecerles a los Hinchas por el apoyo y aprecio que me brindaron siempre y no voy a olvidar. Me voy feliz de haber disfrutado mucho, del poder cumplir el sueño de debutar y jugar en la bombonera con la camiseta de Boca".

"Seré un bostero más alentado desde donde esté. Muchas gracias Boca!!", cerró. La transferencia de Molinas a Defensa forma parte de la negociación por la cual Lautaro Blanco se incorpora a Boca, también por la mitad de su ficha.