"Si es verdad que Schumacher se sienta en la mesa a cenar, no me sorprendería"

Han pasado diez años desde el trágico accidente de esquí de Michael Schumacher, y desde entonces, los seguidores de la Fórmula 1 continúan preguntándose sobre su estado de salud. Recientemente, Nick Fry, quien coincidió con el alemán en la escudería Mercedes entre 2010 y 2012, ha hecho comentarios al respecto.

Michael Schumacher y Nick Fry, quien fue ingeniero suyo en el equipo Mercedes.

El británico, clave junto a Ross Brawn en el regreso a la F1 del Kaiser tras su primera retirada, habló sobre el tratamiento médico de Schumi: "Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él".

"Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al 100% que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos", apuntó en el portal 'Online Betting Guide', donde luego opinó sobre una revelación que sacudió el mundo del automovilismo.

Es que el diario 'Bild' publicó que Schumacher fue subido a un Mercedes AMG para estimular su cerebro y Fry expresó: "Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro se ponga en marcha".

Fry y Schumacher trabajaron juntos tres temporadas entre 2010 y 2012. Su primera salida fue a fines de 2006 cuando dejó Ferrari, la escudería con la que logró cinco de sus siete coronas. Las otras dos fueron con Benetton. Su retorno a la casa de Stuttgart fue a modo de agradecimiento por darle la chance de correr en su equipo entre 1990 y 1991 en el Mundial de Endurance.