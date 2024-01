Boca va por un enganche que hizo inferiores en River y juega en el exterior

Luego del empate sin goles ante Platense en su debut en la Copa de la Liga, la Comisión Directiva de Boca aprovecha los últimos días del mercado de pases para seguir ampliando su plantel. Antes del cierre del mismo, que será el viernes 2 de febrero, el Consejo del Fútbol trabaja para cerrar un nuevo refuerzo.

Se trata de Gabriel Florentín, quien actualmente se encuentra vistiendo la camiseta del Orenburg de Rusia. El enganche surgió de las divisiones formativas de River, donde estuvo entre los 5 y los 16 años. En 2016 emigró a las inferiores de Argentinos Juniors, club en el que debutó en Primera en la temporada 2019 y en 2022 fue oficializado como refuerzo del equipo que compite en la Liga Premier de Rusia.

Mirá el video

En este contexto, quien se refirió al interés de Boca en el futbolista de 24 años fue Tato Aguilera. El periodista, encargado de seguir el día a día del Xeneize para TyC Sports, reveló en Líbero que el oriundo de Laferrere está en la mira de Juan Román Riquelme y compañía.

"Gabriel Florentín, mediocampista de 24 años y exjugador de Argentinos Juniors. Está jugando en el Orenburg de Rusia. Es el jugador que Boca pretende contratar, hay negociaciones ya. Es un futbolista de juego, lo que necesita el equipo. Hay negociaciones de un préstamo con opción de compra".

Tiempo atrás el mediocampista, que tiene contrato con su club hasta mediados del 2025, habló con el medio partidario del Bicho 'Pasión Paternal' y se refirió a su salida de River: "Desde los 5 años hasta los 16 estuve en River, pero quedé libre por un problema personal y no jugaba mucho porque faltaba a los entrenamientos: me costaba llegar desde mi casa en Laferrere hasta Núñez. A veces me robaban porque es una zona ‘picante’. Viví dos años en la pensión, pero no me gustaba el ambiente y me terminé yendo a mi casa“.