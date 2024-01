Revelan la terrible frase de Villagra al presidente de Talleres: “Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a…”

Rodrigo Villagra es uno de los futbolistas que River quiere cerrar antes del final del mercado de pases. El Millonario se encuentra negociando con Talleres de Córdoba desde hace varios días. Ante esta situación, el jugador habría tenido un fuerte cruce con Andrés Fassi, presidente la T, para que lo deje jugar en el club de Núñez.

"Ya me cagaste lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas", le habría expresado el volante a Fassi, según informó Germán García Grova, periodista de TyC Sports especializado en el mercado de pases. Por otro lado, Hernán Sisto, en DSports Radio, expresó la misma información y reveló que el jugador lo autorizó a contarlo.

Villagra estuvo muy cerca de ser jugador de Monterrey, pero las diferencias entre los clubes generaron que la negociación no llegue a buen puerto y que el volante central deba quedarse en Talleres. Ahora, ante la posibilidad de arribar a River, el ex Rosario Central no quiere desaprovechar la chance de jugar en un equipo grande.

Además, Villagra tiene una vinculación especial con el Millonario, dado que es hincha reconocido del club y su hermano, Cristian, fue futbolista de la institución entre 2007 y 2010. De hecho, se hicieron virales varias fotos suyas con la camiseta del club de Núñez cuando era un adolescente.

Las intenciones del volante son claras: no quiere jugar más en Talleres. Walter Ribonetto, entrenador del conjunto cordobés, no lo convocó para la primera fecha de la Copa de la Liga ni lo tuvo en cuenta para los amistosos de pretemporada.

La primera propuesta que River le acercó a Talleres fue por 8 millones de dólares, pero la T pretende guardarse un porcentaje de la ficha en caso de una futura venta al exterior. Además, desea adquirir otra parte del pase de Federico Girotti, delantero surgido de las Inferiores de la Banda de quien ya tiene el 50% de la ficha. ¿Será Villagra refuerzo del equipo de Demichelis?