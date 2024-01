La tajante respuesta a Riquelme de los vecinos de la Bombonera, sobre sus ganas de vender los terrenos

El tema de la ampliación de la Bombonera fue recurrente durante la campaña presidencial en Boca. Las opciones que se pusieron sobre la mesa contemplan un estadio nuevo, como sugería la oposición, y la necesidad de ampliarlo, como especifica el proyecto 360° que apoya Ameal.

En el medio de estas propuestas se encuentra el Proyecto Esloveno, que también pretende una ampliación pero solo adquiriendo los lotes frentistas y no las dos manzanas que se necesitan comprar en el proyecto 360°.

Todos Juntos x La Ampliacion de La Bombonera con el unico Proyecto q hizo lo q nunca antes hizo nadie con los vecinos de La Bombonera (cruzo la calle Iberlucea, toco timbre, se presento, escucho, respeto, integro...

Hace días, en su primera comunicación como presidente de Boca, Juan Román Riquelme reconoció: "Nosotros soñamos con que nuestra cancha sea más grande, con que entre más gente. Pero en mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa. Me causa rareza".

Ahora, desde el perfil oficial del Proyecto Esloveno en X, salieron a agradecer las palabras de Riquelme y confirmar que están abiertos a una comunicación. "Todos están muy agradecidos por las palabras de Román. Se sienten reconfortados por su respeto y educación, y entienden que tenga timidez de cruzar la calle. Pero dicen que no se sienta mal. Que es todo lo contrario. Que ellos quieren vender y que se amplie la Bombonera", publicó el chat que subió la cuenta.

En otro mensaje, agregaron: "Ante esta declaración, los vecinos están pensando en presentarse ellos antes en el club para ponerse a disposición y ampliar la Bombonera".

Por el momento, según informó Olé, no hubo comunicación entre Riquelme y los vecinos pero tras finalizar el mercado de pases aseguran que el propio presidente encabezará las gestiones.