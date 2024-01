La cruda revelación del Flaco Pastore: “Sería un milagro volver a jugar al fútbol”

Javier Pastore, de larga trayectoria por el fútbol europeo y la Selección argentina, se encuentra atravesando un duro momento personal y su retiro del fútbol profesional a los 34 años es una posibilidad más que real. El Flaco brindó una entrevista, donde explicó que deberá someterse a una operación de cadera por una molestia que lo priva de realizar actividades de la vida cotidiana.

"Sinceramente, lo hago para tener una vida mejor y no tener más dolores". Luego, continuó en diálogo con Prime Video Sport France: "Siento dolor todos los días. También en la vida normal. Tengo que parar esto, no es agradable".

El último equipo del Flaco fue el Qatar SC, donde jugó hasta mediados del 2023 cuando quedó libre. En este contexto, el ex Huracán explicó: "Este verano tendré que ver cómo me siento, si puedo seguir jugando o no. Tomaré una decisión, por el momento estoy en stand-by".

De todas formas, con el correr de la entrevista, Pastore soltó la frase más fuerte: “Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza, pero nunca se sabe".

Pastore sonó en este mercado de pases para ser refuerzo de Boca, pero lo cierto es que fue un rumor, dado que está imposibilitado de jugar al fútbol por el momento. Además, el volante manifestó el club del fútbol argentino en el que le gustaría jugar, en caso de ponerse bien físicamente: "Uno siempre soñó con retirarse en Talleres, es lo que siempre soñé de chico. Eso lo va a decir el tiempo, pero mi deseo siempre está".