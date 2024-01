Preolímpico Sub 23: tras los triunfos de Chile y Paraguay, qué necesita Argentina para clasificarse

La derrota de la Selección de Uruguay ante Chile, en uno de los encuentros disputados ayer en el Preolímpico Sudamericano es una gran noticia para la Selección argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano. Es que, como ahora deberá entrenarse justamente ante los trasandinos, podría asegurar su pase al cuadrangular final en la próxima jornada.

Disputadas tres fechas, así está la tabla de posiciones en el Grupo B del #CONMEBOLPreolímpico uD83DuDD25 uD83CuDFC6#CreeEnGrande pic.twitter.com/pQ31WkoKHJ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 28, 2024

Paraguay es quien lidera la Zona B y ayer también dio un importante paso tras derrotar a Perú. Con la victoria llegó a los siete puntos y ahora tendrá fecha libre. Argentina cuenta con 4 y si le gana a Chile tendrá asegurada su participación en la fase final del certamen que se juega en Venezuela y otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos.

Después está la Roja y Perú, ambos con tres puntos (los peruanos aún no quedaron libres). Finalmente, Uruguay no tiene puntos en dos partidos. En caso de no poder imponerse, ahí empezarán a tallar los demás resultados y lo que ocurra, también, en la última fecha ante Uruguay.

La próxima jornada del Preolímpico se disputará el lunes con los partidos entre Brasil-Ecuador (17.00) y Colombia-Venezuela (20.00), por la zona A, en tanto que el martes jugarán Uruguay-Perú (17.00) y Argentina–Chile (20.00), por la B.