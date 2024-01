La implacable despedida de los hinchas al equipo de Racing tras caer ante Unión en Avellaneda

Gustavo Costas no comenzó de la manera esperada su ciclo en Racing tras caer en Avellaneda ante Unión de Santa Fe en la primera jornada de la Copa de la Liga Profesional 2024. Tan pronto como el árbitro señaló el final del encuentro, los silbidos resonaron desde las gradas del Cilindro de Avellaneda.

La Academia desilusionó en su debut ante un Tatengue que tomó rápido la delantera con un golazo de Joaquín Mosqueira y no sufrió demasiados sobresaltos. Racing, en cambio mostró un rendimiento pobre y apenas el juez pitó el final, los hinchas que asistieron al Estadio Presidente Perón silbaron a sus jugadores, disconformes con lo que vieron.

Luego del partido, Costas no esquivó la autocrítica tras su fallido debut oficial al afirmar que su equipo hizo "todo para perder" con Unión de Santa Fe en Avellaneda, donde jugó "un primer tiempo desastroso".

"Esta derrota nos duele porque no la esperábamos, pero más allá de eso, mostramos poca personalidad en el primer tiempo… Nosotros no supimos, eso es lo que más me duele. A veces cuando no te salen las cosas, tenemos que tener esa actitud y esa rebeldía", concluyó Costas.