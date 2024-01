El vergonzoso error de un periodista al dar el motivo de la renuncia de Klopp al Liverpool: “Le pido perdón a la gente”

Hace algunos días, Jürgen Klopp hizo un anuncio que sorprendió a todo el mundo fútbol. El DT alemán comunicó que, al final de la temporada, abandonará Liverpool y cortará con un ciclo que dio inicio en octubre de 2015.

“Dejaré el club al final de la temporada. Puedo entender que es un shock para mucha gente en este momento cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo o intentar explicarlo. Estoy quedándome sin energía. No tengo un problema ahora, obviamente. Ya lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien”, expresó el entrenador a través de las redes sociales del club inglés.

A pesar de este anuncio, en Uruguay se vivió una situación completamente indeseable y tuvo como protagonista al periodista Alberto Kesman, que expresó al aire: “Jürgen Klopp no será más el técnico del Liverpool de Inglaterra. Los médicos le diagnosticaron cáncer de páncreas, le han dado un año más de vida. Esto hizo que el técnico renunciará y el Liverpool tendrá que cambiar de técnico”.

Sin embargo, al otro día tuvo que salir a desdecirse y le pidió perdón al alemán por la información errónea que había transmitido: “Amigos, ayer cometí un error de información respecto a Klopp, DT del Liverpool inglés. Confusión que aclaré al instante y en el mismo lugar donde la di. El error fue solo mío. Mi deber es corregir y pedirle disculpas a la gente y no esconder la cara ante el error”.

Mientras tanto, luego del anuncio sobre su salida, Liverpool recibió al Norwich en Anfield y lo venció por 5 a 2. Tal como suele ocurrir, los hinchas de los Reds cantaron el mítico “You Will Never Walk Alone” y el entrenador alemán no pudo disimular la emoción.