Xavi anunció que se irá de Barcelona al final de la temporada: cuáles son sus motivos

Barcelona sufrió una dura derrota por 5 a 3 ante Villarreal por la fecha 22 de La Liga y no atraviesa su mejor momento, dado que viene de caer por 4 a 1 ante el Real Madrid por la final de la Supercopa de España y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey. En este contexto, Xavi Hernández hizo un fuerte anuncio este sábado.

El DT español aprovechó la conferencia de prensa para anunciar que no continuará como entrenador del conjunto Culé: “Antes de que me hagáis las pertinentes preguntas quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça“.

Mirá el video

Luego, Xavi continuó: “Lo hemos estado hablando con Laporta y con el área deportiva y como culé creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos. Pensando como hombre de club creo que lo mejor es irme el 30 de junio. Dicho esto, daré lo máximo de mí en los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie“.

A su vez, el exfutbolista se hizo cargo del presente del equipo: “Me siento el máximo responsable, creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno, pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio. Creo que liberará a los jugadores y destensará la situación general del club“.

Si bien el anuncio de Xavi es demasiado reciente, desde el Barcelona ya tendrán que comenzar a evaluar posibles reemplazantes para el DT, quien asumió el cargo en noviembre del 2021.