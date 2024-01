La frase bomba del chileno Palacios ante el interés de Boca: "Es imposible decirle..."

Boca abrochó su tercer refuerzo con la llegada del lateral izquierdo Lautaro Blanco, y si bien el presidente Juan Román Riquelme aseguró estar conforme con el mercado de pases, no parece la institución estar retirada de ese mercado.

Uno de los futbolistas por los que mostró interés y hasta realizó una oferta es el extremo chileno Carlos Palacios, que actualmente juega en Colo Colo de su país, cedido por Vasco da Gama quien es dueño de parte de su pase.

El futbolista, en la previa al encuentro entre Colo Colo y Everton -marcó un golazo de tiro libre-, por la Copa Viña Del Mar, se refirió al interés de Boca por contratarlo, que lejos de cerrarle las puertas terminó por generar ilusión en el Consejo de Fútbol, que sabe que es una operación complicada.

Mirá el video

"Creo que es imposible decirle que no a un equipo como Boca, pero también estoy acá (en Colo Colo) que es mi sueño, en donde siempre he querido jugar. Es raro y difícil estar en esta posición", expresó en una entrevista a Star Plus.

Mientras tanto, el presidente de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, confirmó que el futbolista se va a quedar en el equipo chileno, a pesar del interés de Boca. "Llegamos a un acuerdo total por Carlos Palacios, que era una preocupación", señaló. "Yo descarto una salida de Palacios. Ya está firmado el acuerdo. Totalmente descartado, llegamos a un acuerdo completo, ya se firmó, por lo que yo puedo asegurarle a los hinchas que Palacios se queda", agregó.

La situación de Palacios, de 23 años, debe resolverse en los próximos días aunque parece difícil un arribo al Xeneize, que debía negociar la compra con el equipo brasilero y el fin de la cesión con el Albo chileno.