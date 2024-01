¿Y ahora? La sorpresiva respuesta de Djokovic sobre su futuro, tras caer en semis del Abierto de Australia

Novak Djokovic, quien se ubica en los más alto del ranking mundial de la ATP, le puso fin a su sueño de volver a coronarse en el Abierto de Australia. El encargado de barrer al serbio fue Jannik Sinner, quien accedió a la primera final de Grand Slam de su carrera tras imponerse con parciales de 6-1 6-2 6-7(6) 6-3.

Una vez consumada la derrota, Nole dijo presente en conferencia de prensa donde analizó lo sucedido dentro del campo de juego. Además de referirse al bajo nivel mostrado en duelo crucial para sus aspiraciones de levantar el título, sorprendió a todos al ser consultado sobre su futuro.

El número uno del mundo se despidió del Abierto de Australia en semifinales.

Uno de los primeros interrogantes que surgió tras el inesperado resultado en la primera de las semifinales del Abierto de Australia, fue sobre qué seguía en su carrera. Teniendo en cuenta el estilo de Djokovic, su respuesta causó asombro en propios y extraños. "No lo sé", manifestó golpeado por la caída.

“Todavía tengo grandes esperanzas en otros Grand Slams y en los Juegos Olímpicos. Esto es solo el inicio de la temporada y no es la sensación a la que estoy acostumbrado porque la gran mayoría de mis temporadas han empezado con una victoria en Australia. Esta vez es un poco diferente, pero es lo que es. No he estado a mi nivel, pero no significa necesariamente que sea el principio del fin, ya sabes, como a algunos les gusta llamarlo. Pero, sí, vamos a ver qué pasa en el resto de la temporada”, añadió.

Para finalizar, Djokovic hizo un repaso de su performance a lo largo del certamen: “Durante todo el torneo no he estado ni cerca de mi mejor nivel. Quizás el partido contra Mannarino fue genial, pero la mayoría de los partidos no he estado nada bien. No he jugado a la altura del nivel que suelo dar en Australia”.