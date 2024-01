Riquelme contó cuál es el futbolista de Selección que le gusta y no puede llevar a Boca

Boca ya transita su último día de pretemporada, considerando que este sábado hará su debut en la Copa de la Liga Profesional ante Platense, por lo que el equipo de Diego Martínez ya comienza a ultimar detalles.

Sin embargo, el plantel aún no está cerrado, considerando que el mercado de pases está abierto hasta el 2 de febrero y aún hay margen para que el club de un nuevo golpe sobre la mesa. Este viernes, Juan Román Riquelme brindó una entrevista en televisión, donde hizo referencia al mercado de pases.

En especial, el presidente de Boca dio a entender que está conforme con el equipo. "Estoy feliz por el mercado de pases. Tenemos el mismo plantel que hace 30 días atrás". Luego, agregó: "Teníamos que sostener al plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores".

Sin embargo, hay un futbolista que Riquelme desearía traer pero no puede, por cuestiones económicos. En diálogo con ESPN, reveló de quién se trata: "Me gusta (Lucas) Zelarayán, pero no le podemos pagar. No tenemos cupos de extranjeros".

No es la primera vez que Riquelme elogia a Zelarrayán. Ya lo hizo en 2016, cuando jugaba en Belgrano. El nacionalizado armenio también le reconoció a la televisión que Román era su ídolo y referente.

El futbolista de 31 años nació en Córdoba y es argentino, pero se nacionalizó armenio por sus antepasados, para jugar en la Selección de ese país. Surgió en Belgrano de Córdoba y tuvo pases por Tigres de México en 2016, Columbus Crew en 2020 y ahora juega en Al Fateh de Arabia Saudita.

A propósito, el presidente de Belgrano Luis Artime reconoció que está en sus planes repatriarlo a mediados de año.