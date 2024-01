La impactante sentencia de Djokovic tras ser eliminado por Sinner en Australia: “Es uno de los peores…”

Jannik Sinner, cuarto en el ranking ATP, hizo historia al vencer a Novak Djokovic por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8 el tie break) y 6-3 por las semifinales del Abierto de Australia. Como si fuera poco, el italiano le cortó una racha de 33 victorias consecutivas en Melbourne. Ante esto, Nole hizo una fuerte declaración sobre el partido y se lamentó por el resultado.

"Estaba en shock con mi nivel, no estaba haciendo muchas cosas como tocaba. Es uno de los peores partidos en Grand Slam de mi carrera. Quiero darle crédito a él por hacerlo todo mejor que yo", comenzó explicando Djokovic.

Luego, analizó que haber terminado el partido sin ningún punto de quiebre a su favor fue un factor fundamental de la victoria de Sinner: "Esta estadística dice mucho. Él estaba sacando muy bien y yo he hecho muchas cosas negativas: devolución, movimiento, derecha, revés... Él dominaba mucho con su saque y eso juega con la mente de tu rival, que en este caso era yo".

Por otro lado, el serbio remarcó: "Durante todo el torneo no he podido estar cerca de mi mejor nivel. Quizás el día contra Adrián Mannarino fue mejor. No es la forma en la que suelo jugar en Australia".

Djokovic explicó que no pudo encontrar su mejor tenis a lo largo del certamen. (Foto: archivo)

"Seguro que más adelante veo cosas de las que puedo estar orgulloso. La racha iba a acabar algún día. Al menos di todo lo que tenía y perdí contra un jugador que tendrá muchas posibilidades de lograr su primer 'slam'. Espero tener la posibilidad de volver para jugar, al menos, una vez más", agregó Djokovic tirándole un guiño a Sinner y esperanzado en volver a jugar el torneo que ganó en 10 oportunidades.

Una derrota no corta la ambición de Nole, quien mencionó: "Todavía tengo esperanzas para los 'slams' y los Juegos Olímpicos. Es el inicio de la temporada, pero no estoy acostumbrado a este sentimiento. Nunca perdí una semifinal o final en Australia".

Finalmente, fue consultado por el próximo Grand Slam y explicó: "Está muy lejos Roland Garros. A ver cómo juegan los favoritos en la gira de tierra, porque las condiciones en tierra son muy diferentes. Si Nadal juega siempre es el favorito, él es quien es en Roland Garros. Alcaraz y Sinner también, cualquiera de los de arriba en el ranking tendrá opciones".

La final del Abierto de Australia se llevará a cabo este domingo 28 de enero entre Jannik Sinner y Daniil Medvédev, quien es el tercero del ranking. Gane quien gane, Djokovic seguirá siendo el número del mundo, aunque seguramente le quedará la espina por no haber podido acceder a una nueva final de su torneo favorito.