“Caruso Lombardi es un bocón, lo encaré y se puso blanco; es un pajarito pasado de moda”

Luego de los polémicos dichos de Ricardo Caruso Lombardi contra Federico Beligoy, el actual Director Nacional de Arbitraje de la AFA tuvo su derecho a réplica en una entrevista radial y dejó su versión sobre lo ocurrido en el Balneario 12 de Punta Mogotes, Mar del Plata.

El entrenador, que ahora oficia de panelista en el programa TN Deportivo, contó que tuvo un fuerte encontronazo con el exárbitro por sus críticas al arbitraje argentino y explicó por qué la situación no llegó a mayores: “Me tuvieron que separar, y no reaccioné porque conté hasta diez porque soy muy agradecido, por respeto a la gente del balneario”.

Ante esto, Beligoy habló con Radio Mitre y manifestó: “Caruso Lombardi es un bocón, lo encaré y se puso blanco. Pobrecito, es un pajarito pasado de moda”. Luego, agregó: "No me puedo pelear con Caruso Lombardi porque habría desventaja".

El conflicto se acrecentó tras las críticas del DT a Beligoy por su presencia en la platea de Boca en la final de la Copa Libertadores que el Xeneize jugó ante Fluminense en el Maracaná. Ante esto, Caruso Lombardi expresó: “Este señor, que se ve que le molesta que digamos muchas verdades, me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me respondió lo agarré aparte y le dije: ‘Vení que quiero hablar a solas con vos’. Y me respondió: ‘No te va a convenir’. Cuando me dijo así, lo invité a un costado y le dije ‘me operaron de la cabeza, pero no de otros lugares’ y lo invité y se metió adentro del hotel”.

Beligoy en el Maracaná. (Foto: archivo)

Para cerrar con la polémica que generó su presencia en Río de Janeiro, Beligoy fue contundente y expuso: “No voy a andar explicando que me invitan a todas las finales. No me interesa que aparezca una foto”. ¿Habrá nueva respuesta por parte de Caruso Lombardi?