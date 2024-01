"Bien de central uruguayo": así juega el nuevo refuerzo del Deportivo Maipú

Este jueves, con algo de suspenso, el Deportivo Maipú anunció la llegada de un nuevo refuerzo para encarar la temporada 2024 de la Primera Nacional. Se trata del defensor uruguayo Alejandro Prieto, de 32 años, que llega desde el club La Equidad de Colombia.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Prieto contó que jugar en Argentina “es un sueño que tenía, lastimosamente se está dando con 32 años. Tocará llevar experiencia a Maipú para hacer las cosas bien como hicieron el año pasado”.

“Estuve hablando con Rubens (Sambueza), me contó del proyecto, hay jugadores jóvenes y otros con experiencia”, señaló el uruguayo en Una de Más.

#PrimeraNacional uD83DuDD1D Nuevo arribo para el Cruzado ? Alejandro Prieto, defensor central izquierdo, se suma a #DeportivoMaipu. uD83DuDCAAuD83CuDFFB



El jugador Uruguayo de experiencia en 1ra División, llega desde el club La Equidad de Colombia. uD83DuDE4C



Bienvenido Chuky! uD83EuDDD2uD83DuDD2A??#SomosMaipu ??uD83DuDD34 pic.twitter.com/fM1Eyt6MKk — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) January 25, 2024

Además, contó que “Maipú me contactó hace mucho tiempo, al igual que algunos equipos de Argentina. Tenía chances de seguir en Colombia, pero por problemas familiares tenemos que estar bastante cerca de Uruguay”.

Y remarcó: “Me gustó el proyecto, me empecé a informar de lo que hicieron en el 2023 y quieren hacer más o menos la misma campaña, obviamente tratar de salir campeones y ascender”.

Respecto de sus características como futbolista, detalló: “Soy un central agresivo, me gusta ir siempre fuerte a la pelota, salir jugando del fondo; me gusta mucho el duelo, no tengo problema en jugar en línea de tres o de cuatro; soy muy sacrificado y agresivo, bien de central uruguayo”.

Prieto también hizo referencia a lo que significa jugar en la Primera Nacional: “El jugador siempre quiere estar en un lugar donde puede competir, se que la B de Argentina es muy competitiva, mejor que la A de muchas ligas de Sudamérica, eso también me llevó a decir que sí”.

Y dejó un mensaje con el que seguro comenzó a ganarse el corazón de los hinchas botelleros: “Ojalá que en el 2025 podamos decir que Maipú está en la A”.

