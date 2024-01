Daniel Oldrá: "Dejamos la vara muy alta, tenemos que volver a ser competitivos"

Godoy Cruz está transitando la recta final de una exigente pretemporada de cara al inicio de un 2024 que comienza con la mirada puesta en tres frentes: la Copa de la Liga, la Copa Libertadores de América y la Copa Argentina. Un 2024 de muchos desafíos. El principal, poder mejor el excelente 2023, una tarea para nada sencilla.

Y a eso, el Gato lo sabe. En una charla con Una de Más, por MDZ Radio, Daniel Oldrá, el DT del Tomba, dejó bien en claro que la vara está alta por lo hecho el año pasado y por lo tanto tienen que "volver a ser competitivos".

En la previa del debut del próximo domingo a las 17, ante Defensa y Justicia, por la fecha 1 de la Copa de la Liga, en el Víctor Legrotaglie, el entrenador bodeguero se refirió a la pretemporada, al mercado de pases, al plantel y a muchos temas más vinculados al Expreso.

- A días del comienzo del torneo, ¿qué balance hacés de la pretemporada?

- Ha sido todo medio raro en la pretemporada porque preparamos una cosa, después tuvimos que cambiarla, porque nos dijeron que se jugaba el partido con San Martín de San Juan, pero hemos tratado de darle prioridad a la parte física más que a la futbolística porque sabemos que ya cuando empiece el torneo vamos a estar casi dos meses jugando dos veces por semana. Ahí no vamos a tener muchas posibilidades de trabajar entre semana. La semana que habíamos previsto para que sea la más dura, teníamos tres partidos amistoso incluso, la tuvimos que cortar.

- ¿Cómo fue esa comunicación de AFA respecto al partido con San Martín?

- A nosotros nos avisaron el lunes pasado que jugábamos sí o sí este martes con San Martín de San Juan. Nosotros habíamos planificado todo para empezar a jugar el fin de semana del 26. Así que tuvimos que tratar de meter lo más que pudimos de la parte física porque pensábamos ya que el martes se jugaba. Y todo estaba súper confirmado. Pero metimos todas las cargas pensando en que jugábamos.

- Este es más un dato que manejan los dirigentes, pero todo este lío también significó un gasto tremendo para el club: adelantar pasajes, cancelar estadía, logística…

- Olvidate. Creo que al club le ha salido como 60 millones de pesos esta pretemporada. Mover 50 personas para un lado y para otro, y todos los cambios. La logística es grandísima. A veces no nos damos cuenta pero son muchas personas que van y vienen con un plantel. Pero bueno, vivimos en la Argentina y así estamos. Pero bueno, no hay que quejarse, porque si no te volvés loco, te anulás y te quedás ahí. Hay que tratar de seguir trabajando para llegar al 28 de la mejor manera. Por todo esto que pasó tuvimos casi 7 entrenamientos menos de los que habíamos planificado.

- ¿Qué te dejaron los amistosos?

- Te soy sincero, los chicos llegaron cansados a los amistosos. Hicimos muchas variantes para ir conociendo a los chicos nuevos, cómo se desarrollan con los compañeros nuevos, los utilicé más para eso. Con Argentinos hicimos tres partidos y jugaron 45 minutos cada equipo, casi nada. Todo lo que hicimos fue apuntado más a lo físico que a otra cosa.

- ¿Estás conforme con el mercado de pases, sobre todo porque mantuviste a casi todo el plantel?

- Sí, sí… estamos súper contentos. Recibimos temprano a los refuerzos, que eso es muy valorable. Muchas veces te llegan los jugadores cuando está por arrancar el torneo. Nos está faltando el arquero, pero lo demás estamos felices. Sabemos que va a ser un año complicado porque dejaron alta la vara el año pasado y vamos a tener que volver a ser súper competitivos.

- ¿El arquero sería el último refuerzo?

- Por ahora esa sería la frutilla del postre, excepto si a último momento te llevan a López Muñoz o a Allende. Lo del arquero es súper importante, porque no te olvides que a nosotros el arquero (Ruso Rodríguez) nos dio mucho y son puestos muy importantes y no hay que pasar esto por alto. Siempre se habló de la columna vertebral, pero hoy el fútbol ha cambiado un poco y el arquero es fundamental. Hoy, para que un equipo sea competitivo tenés que tener una competencia grande en los arqueros.

- ¿Están buscando a Sebastián Meza, hay alguno más en carpeta?

- Sí, estuvimos hablando con Alan Aguerre también y no se pudo, y muchos más no quedan, sino tiene que ser uno de afuera. Vamos a esperar. Pero creo que hemos armado un gran equipo y como siempre digo, los mejores refuerzos son los que se quedaron.

- ¿Te sorprendió alguno de los que llegaron?

- A Montiel lo teníamos visto del año pasado, lo íbamos a traer y justo apareció Nacional de Uruguay. Después, de los que han venido hay algunos que no están al 100 desde lo físico y día a día los tenemos que ir preparando. Pero hemos hecho un equipo competitivo.

- ¿Badaloni y Burgoa van a quedarse y a pelear su lugar?

- Yo siempre digo que a los chicos del club nunca le voy a cerrar las puertas, siempre las van a tener abiertas, pero son ellos los que tenían que decidir. Yo les pregunté si ello se sentían cómodos, si querían estar en este grupo y me dijeron que sí. Lo otro lo tienen que arreglar con los dirigentes, pero son dos jugadores que me van a sumar.

- El hincha tiene muchas esperanzas en Badaloni...

- Sí, porque es un gran profesional, verlo cómo entrena te da pasión. Sé que llevó una mochila muy grande en su momento, tuvo que reemplazarlo al Morro García y era muy joven. Y ahora, después de esta experiencia en Tigre, ves otras cosas, valorás otras cosas. Lamentablemente cuando empezó a jugar en Tigre tuvo esa lesión y estuvo varios meses si jugar. Pero se está poniendo bien y yo creo que nos va a dar una gran mano, nos va a potenciar en esa posición, con la competencia que va a tener con Barrea, con Salomón, con Pino.

- ¿A Ulariaga cómo lo pensás dentro de la cancha?

- El Negro tiene esa característica. Puede ir por las orillas, te puede jugar de media punta, o sólo de 9, porque es así. Él es guapo, te aguanta muy bien la pelota, te sostiene mucho tiempo, podés descansar con él. Tiene muchas características y te da un poco más de opciones. Viene de una lesión pero se está poniendo muy bien.

- ¿Qué análisis hacés de este comienzo de torneo, los rivales?

- Difícil, dificilísimos todos. Y ahí, como te decía recién, son todos miércoles y domingo, y con la mirada puesta también en el partido con Colo Colo, que si te distraes con ese partido, dejás de lado el torneo y no debe pasar.ç

- Dijiste que tienen la vara muy alta, ¿es el gran desafío poder igualar o mejorar la campaña este año?

- Por supuesto, es el gran desafío para todos, especialmente para ellos. No nos podemos quedar con lo que hicimos, que fue muy bueno, pero ahora tenés que redoblar lo que hiciste, sino dejás pasar un gran plantel, un grupo humano excelente que se brindó totalmente. Si somos inteligentes, con todos los chicos que han venido y con todo lo que no vamos a jugar, tenemos que ser competitivos.

- Siguen apareciendo versiones sobre ofertas por López Muñoz. ¿Estás al tanto, hablás con él?

- Mirá, yo la tranquilidad que tengo es que Hernán está muy cómodo acá, no sé si lo van a mover por lo menos este año. Y por lo que yo hablo con él todos los días, quiere jugar acá, quiere jugar la Copa y después más adelante se verá. Hoy Godoy Cruz es su lugar en el mundo. Tengo fe de que no se va a ir.

- La fecha de los clásicos se juega entre los dos partidos con Colo Colo. ¿Te conviene que sea con Instituto y no con la Lepra ese partido?

- El partido con la Lepra genera otra expectativa para los mismos jugadores. No es lo mismo jugar un clásico que un partido cualquiera. Tenés otras carga emocional y después volver a jugar con Colo Colo, y ver si tenés que cuidar a algunos jugadores. Tenés muchas cosas, no es lo mismo. Creo que por ese lado es mejor. Por otro lado lo querés jugar, porque va a ser lindo. Al jugar tantos partidos yo a esa altura ya tengo que reguardar a varios jugadores.

La entrevista completa