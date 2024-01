Boca no debutaría de local en la Bombonera por el estado del campo: a qué cancha iría

Boca no podría hacer de local en La Bombonera en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga ante Sarmiento debido a que su campo de juego no se encuentra en condiciones. Los trabajos en el césped tras las elecciones, donde se montaron carpas sobre el mismo durante varias semanas, no estarían dando los resultados deseados por lo que buscan escenario.

Ante esto, se movilizaron desde la dirigencia del Club de la Ribera para encontrar un posible recinto para poder disputar su encuentro y parecen haber encontrado el lugar ideal: el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, que este sábado tendrá el estreno de los Gauchos de Boedo cuando reciban a Lanús.

La institución de Boedo quedó en responder en el día de mañana, a sabiendas que también se realizaron trabajos de renovación en su propio terreno de juego y que tendrán por delante un semestre donde no solo harán las veces de local por el torneo local sino también en la Copa Libertadores.

La estadística de Boca en el Gasómetro.

En total fueron cuatro las veces que Boca jugó en el Nuevo Gasómetro y el saldo ha sido positivo ya que logró tres victorias, el otro fue empate. Entre ellos hay un partido por Copa Libertadores, ante Cienciano, que terminó con triunfo por 1 a 0 en 2007.