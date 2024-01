Independiente Rivadavia: la picante respuesta del jugador al que De Paoli acusó de “escaparse por la ventana” para no firmar contrato

Hace unos días, el entrenador de Independiente Rivadavia, Rodolfo De Paoli, soltó la bomba al revelar que un futbolista de su plantel, que tenía todo acordado para sumarse como refuerzo del club, se escapó de madrugada en plena concentración, "por la ventana", para no firmar el contrato y sí hacerlo con otro equipo de Primera.

Aunque el DT no lo nombró, rápidamente se supo que la referencia era para con Néstor Breitenbruch, quien tenía todo acordado para ser refuerzo de la Lepra pero terminó firmando contrato con Atlético Tucumán, que es dirigido por la dupla Orsi Gómez, quienes conocen al lateral de su paso por Godoy Cruz.

Breitenbruch llegó a ponerse la ropa de entrenamiento y luego se fue a Atlético. (Foto: Juan Manuel Quiroga / MDZ).

Tras la fuerte acusación de De Paoli, ahora fue el turno del propio Breitenbruch de salir a dar su versión. En entrevista con la señal de TyC Sports, explicó: "La realidad es que había llegado a un acuerdo de palabra con Independiente Rivadavia, cuando llegué a Mendoza, no me pasaban el contrato. Había viajado con una promesa de que me iban a pasar el contrato mientras viajaba, llegué con toda la predisposición, llegué a entrenar en el club y cuando me pasaron el contrato me pasaron mal, no era lo que habíamos acordado".

Breitenbruch ya con la ropa de su nuevo club. (Foto: @ATOficial)

"Cambiaron algunas condiciones, había otras que directamente ni aparecían, en el medio, obviamente, pedí que lo arreglen. La persona que me había ofrecido ir intentó comunicarse y tampoco tuvo respuestas", reconoció.

En ese contexto el futbolista se siguió entrenando a las órdenes de De Paoli mientras se resolvía la situación. "Estaba ansioso por empezar a entrenar, estuve un día sin recibir una respuesta y en el medio hubo un llamado de Atlético Tucumán que me interesó y la realidad fue esa, es mentira que me escapé, me fui a la noche, pero no por la ventana. No se por qué dijo eso", concluyó Breitenbruch.