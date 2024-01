La tajante frase de Ever Banega sobre su trunca vuelta a Boca: “Es cierto, hablé con Riquelme y…”

Pese a que todo indicaba que Éver Banega tendría su segundo ciclo con la camiseta de Boca, finalmente el mediocampista pegó un volantazo y aterrizó en Rosario. En horas de la tarde de este lunes el exjugador de la Selección argentina brindó sus primeras palabras como nuevo mediocampista de Newell's.

Como era de esperarse el flamante refuerzo de la Lepra fue consultado sobre las charlas que mantuvo con el Xeneize, equipo que picaba en punta para recibirlo tras su última experiencia en el fútbol de Arabia Saudita. Allí tenía contrato hasta finales del mes de junio y decidió rescindir para retornar al país.

Para comenzar, y dejando clara su postura, Banega manifestó: "Fue algo que siempre quise, jugar acá, volver. Estaba con muchas ganas y sentía que era el momento. Es cierto que hablé con Boca, con Román, y agradezco siempre por el interés que tenían hacia mí. A partir de ahí desearle toda la suerte del mundo a Boca, uno de los clubes más grandes del mundo. A partir de ahí centrarme en Newell's que es lo más importante y pensando ya en los partidos que vienen".

Con respecto a su futuro, el futbolista de 35 años que debutó en Boca y pasó por clubes como Atlético Madrid, Sevilla, Valencia e Inter de Milán, expresó: "Es un contrato de dos años, nunca se sabe, pero sería lindo poder cerrar mi etapa futbolística acá en el club".

Para finalizar, con respecto a su condición física, Banega sentenció: "Es cierto que el último partido fue el 30 de diciembre y después me fui de vacaciones. Estuve cerca de donde estaban los compañeros para ver si lo podía cerrar e incorporarme al grupo, pero no se pudo. Me puse a entrenar por mi parte para poder estar a las órdenes del DT".