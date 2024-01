Los dos refuerzos para Independiente Rivadavia que más festeja De Paoli

Con la mente puesta en hacer una buena temporada y poder mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, Independiente Rivadavia concretó la llegada de 14 nuevos jugadores, quienes ya comenzaron a entrenarse bajo las órdenes de Rodolfo de Paoli, el flamante entrenador leproso que llegó para reemplazar al enorme Alfredo Berti, gestor del título obtenido en la Primera Nacional 2023.

A pesar de contar con una enorme cantidad de caras nuevas, el adiestrador de los Azules terminó celebrando los dos refuerzos más relevantes que podía tener este plantel. Se trata de Matías Reali y Alex Arce, dos piezas fundamentales en la zona ofensiva del elenco del Parque General San Martín.

A pesar de haber sido tanteado por varios clubes (el más interesado fue San Lorenzo), Reali terminó acordando su renovación con la Lepra y no se moverá de la institución durante el próximo semestre. El delantero (autor de uno de los goles más recordados ante Deportivo Maipú en la última fecha de la etapa regular) es la gran obsesión que tiene el técnico, quien comentó semanas atrás: "Reali es el mejor, lo he visto no solo acá sino en otros clubes. Tiene un uno contra uno diferente al resto, maneja los dos perfiles. Cuando termine de madurar será la transferencia más grande del fútbol argentino. No tengo dudas".

Por su parte, la continuidad de Alex Arce es otro de los grandes respiros que tendrá el cuerpo técnico y la hinchada de Independiente Rivadavia. El paraguayo fue el goleador del ascenso con 26 tantos y permanecerá en Mendoza a pesar de haber sonado para el fútbol español y el brasilero. El centrodelantero también será fundamental a lo largo del año y todos esperan que su racha continúe en la primera división.

Al respecto de la continuidad de sus dos grandes estrellas, De Paoli aseguró: "Estoy muy feliz del plantel y de los jugadores que se quedaron pero principalmente de poder contar con Arce y Reali, quienes tienen un gran compromiso".