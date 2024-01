La tremenda sentencia de Djokovic sobre su retiro, tras avanzar en el Abierto de Australia: "No tengo ganas de..."

A Novak Djokovic no lo detienen ni sus rivales ni sus 36 años. El serbio persiste en su vigencia y da muestras de una jerarquía notable, que lo convierten nuevamente en el gran candidato a ganar el Grand Slam en disputa, el Abierto de Australia. En este caso, le propinó una paliza a Adrian Mannarino por 6-0, 6-0, 6-3; para avanzar a cuartos de final.

En conferencia de prensa, el tenista serbio habló del partido y su rival. "No he estado demasiadas veces a lo largo de mi carrera en una situación como la de hoy. La tensión era muy grande en el tercer set, la gente quería que él ganara un juego y creo que fue bueno para mí dejarle el juego para rebajar la tensión y centrarme en ganar el partido porque la tensión crecía a medida que pasaba el tiempo y no ganaba un juego. Entiendo que fue duro para él, pero también lo fue para mí el intentar no pensar en el triple 6-0. De todos modos creo que he jugado muy bien, sobre todo los primeros dos sets, no quería conceder nada desde la línea de fondo", aseguró.

Novak Djokovic sigue intratable en el Abierto de Australia. (Foto: @DjokerNole)

Djokovic venía de superar al argentino Tomás Etcheverry, a quien se refirió de manera indirecta al hablar de su nivel actual. "Está claro que los dos últimos partidos han sido mejores que los primeros. No es la primera vez que me pasa esto de empezar más lento e ir subiendo mi nivel. Hoy fue mi mejor día en cuanto a tenis, me sentí muy bien en pista y estoy emocionado de entrar en la segunda semana. Ahora el nivel sube con oponentes muy duros, no hay partido fácil", relató.

Luego, en plena conferencia le preguntaron sobre si piensa en el retiro, teniendo en cuenta su edad pero también su nivel actual. La respuesta llegó al mejor estilo Nole: "Soy el número 1 y sigo en la cima, no tengo ganas de dejar el tenis en esa posición, quiero seguir adelante. Cuando sienta que no soy capaz de competir al máximo nivel y deje de ser candidato a ganar Grand Slams será cuando considere retirarme. De todos modos eso puede cambiar, ya no soy un adolescente, soy padre y marido. Hay muchas cosas que me suceden en la vida privada que las disfruto y requieren mi atención".

Finalmente, dejó una reflexión acerca de si considera al tenis una profesión o simplemente una pasión. "El tenis es mi pasión y mi amor, pero también mi profesión. Junto con mi entrenador y mi equipo tengo que verlo para prepararme cada partido y cada rival. En cuanto a verlo por diversión, me gusta verlo. El otro día disfruté viendo el supertiebreak de Rybakina contra Blinkova, fue increíble, uno de los superties más emocionantes que jamás haya visto. Luego entre los hombres todos nos vigilamos, normalmente cuando llegas al hotel enciendes la tele y quieres ver partidos emocionantes. Yo suelo echar siempre un vistazo a todos, pero en especial a los de mi parte del cuadro", confesó.