La sugerencia de Figal a Diego Martínez tras ser figura de Boca ante Talleres: "Donde me…”

Boca sacó adelante el tercer amistoso de la pretemporada de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional. Venció este sábado a Talleres como visitante en el Kempes. Fue 2 a 1 con goles de Luca Langoni y Nicolás Figal. Nahuel Bustos había empatado transitoriamente de penal.

El defensor fue la figura del equipo de Diego Martínez, no solo por el tanto que definió el encuentro sino porque además logró suplir con creces el lugar que quedó vacante, el del segundo marcador central, tras la lesión de Marcos Rojo y la salida de Nicolás Valentini a la Selección Sub 23.

Finalizado el encuentro, Figal reflexionó sobre el encuentro y dejó elogios para Talleres. "La sensación es que nos medimos con un equipo muy bueno, sabíamos que nos iba a generar intensidad, mantenernos concentrados. Fue un partido de ida y vuelta. Ellos tuvieron sus situaciones y nosotros también. Por suerte pudimos sacarlo adelante. Sirve para la confianza, cuando uno gana siempre se pone contento".

Luego, fue consultado sobre si cree que ya se empieza a ver la mano del entrenador. "Sin duda. El partido ante Gimnasia (Gimnasia y Tiro de Salta) nos fuimos conformes con el primer tiempo y luego, con cancha pesada y en pretemporada dura, sentimos el cansancio en el segundo. Ahora con esta cancha, que siempre la tienen impecable, pudimos demostrar el juego que quiere Diego", aseguró.

Finalmente, envió un mensaje al propio entrenador, que está urgido de soluciones en el fondo de la defensa, debido a la ausencia de Rojo y Valentini. Mientras se especulaba con que la lesión del capitán motivase un nuevo refuerzo en la zaga (considerando que ya llegó Lema para ser primer marcador central), Figal ocupó el puesto y le dejó en claro al DT de Boca que está dispuesto a mantenerlo.

"Me da igual jugar de 2 o 6, donde me necesite Diego, voy a estar. Lo he hecho en los dos lados, así que donde me pida él lo voy a hacer", aseguró.