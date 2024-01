Escándalo entre Caruso Lombardi y Beligoy en el Balneario 12 de Mar del Plata: casi se agarran a trompadas

La temperatura llegó a la costa y no específicamente por el clima. El calor lo trajo Ricardo Caruso Lombardi quien, picante como siempre, reveló la anécdota del momento en el cual casi termina a los golpes de puño con Federico Beligoy, el actual Director Nacional de Arbitraje de la Argentina.

El exentrenador ahora oficia de panelista para el programa TN Deportivo, de la señal TN, donde eligió contar el momento en el que lo invitó a pelear al exárbitro, en el balneario 12 de Punta Mogotes, donde suelen verse muchas figuras del deporte en temporada alta. Según relató: "Me tuvieron que separar, y no reaccioné porque conté hasta diez porque soy muy agradecido, por respeto a la gente del balneario”.

Caruso Lombardi relató su encuentro con Beligoy.

Sin embargo, tras ese agresivo encuentro frustrado, Caruso Lombardi explicó: "En el hotel si lo invité y no vino porque la verdad es un maleducado. Está enojado por lo que hablamos nosotros de él y de los árbitros".

"A mí no me apura nadie, yo estoy solo en todos lados. Este señor que se ve que le molesta que digamos muchas verdades, me dijo unas palabras que no correspondían y cuando me respondió lo agarré aparte y le dije: ‘Vení que quiero hablar a solas con vos’. Y, me respondió: ‘No te va a convenir’. Cuando me dijo así, lo invité a un costado y le dije, me operaron de la cabeza, pero no de otros lugares y lo invité y se metió adentro del hotel”, agregó el DT.

Beligoy brindó una entrevista recientemente desde el balneario.

Más allá de ese violento encuentro con Beligoy, Caruso Lombardi reconoció luego que también tuvo un momento de tensión con un actual árbitro, sin nombrarlo, con quien también tuvo un intenso diálogo. "Hubo un árbitro que salió hablar, no lo voy a nombrar y me dijo ‘Usted habla muchas boludeces, nos dejan a todos expuestos´'. Y, le dije: ‘¿A vos te dejé expuesto alguna vez?’. No me respondió y le dije: ‘Entonces no vengas a copar la parada. Si ustedes tienen que trabajar para el poder, bánquensela’”, señaló el DT.