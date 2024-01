El polémico astrólogo de Boca habló de Diego Martínez: “Le mandé mensajes y ya sabe lo que va a pasar…”

Giorgio Armas, el polémico astrólogo que tuvo un curioso rol protagónico durante la gestión de Jorge Almirón, rompió el silencio y admitió haber mantenido comunicación con Diego Martínez. Además sugirió haber establecido contacto con el presidente Juan Román Riquelme, algo que llamó por demás la atención.

"Si digo que lo estoy asesorando, me sacan, pero le mandé mensajes y ya sabe lo que va a pasar este año en Boca. Va a tener un buen año con la solar de Diego Martínez, aprovechando que debutó en buena fecha. No era bueno que firme a finales de diciembre", expresó en diálogo con Radio La Red.

Donde agregó: "Sería una falta de respeto que diga que ganará la Copa Sudamericana, dos años antes había anticipado que en 2023 era el año de Boca en la Libertadores y llegó a la final, habrá que analizar ahora los equipos", e inmediatamente lanzó: "No puedo decir que Riquelme me puso en contacto".

Luego, reveló que habló con Almirón antes de la final con Fluminense y hasta reveló algunas sugerencias que le hizo: "Le dije que haga los cambios en el minuto 77', pero era al revés de lo que hizo. Fluminense salió con hambre, Boca con la suerte. La única vez que yo le dije a Almirón que ponga a Valdez fue con Palmeiras para patear el penal. Era pura estrategia, nos habíamos propuesto no ganar en los 90'. Por astrología todos los equipos eran superiores a Boca. En los penales éramos campeones de América".

Para cerrar, respondió sobre el 'ninguneo' que el DT le hizo en la presentación de Colo Colo cuando fue consultado sobre su existencia: "Le mando un abrazo gigante a Jorge. Creo que la respuesta es más que inteligente, porque a mí en Chile me adoran. Tengo 20 fotos con Almirón, pero tampoco voy a salir a mostrar todas. Que me llama es verdad, es mucho mejor evitar las repreguntas. ¿Cómo en una conferencia de prensa le van a preguntar por mí? Eso no se hace".