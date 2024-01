Bomba en River: Alario no volverá al club y está a un paso de ser dirigido por un DT argentino

Lucas Alario era uno de los futbolistas que sonaba para reforzar el ataque de River. El delantero tomó la decisión de salir del Eintracht Frankfurt en busca de poder sumar más minutos de juego y el retorno a Núñez aparecía como una posibilidad. Sin embargo, el Pipa no se pondrá la camiseta del Millonario y estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con un equipo brasileño.

El Inter de Porto Alegre, equipo dirigido por el Chacho Coudet, pisó el acelerador en las últimas horas y tiene charlas muy avanzadas para que Alario sea su próximo refuerzo. De hecho, el representante del futbolista ya negocia los últimos detalles contractuales previos a la confirmación oficial del acuerdo.

El destino de Alario estaría en el fútbol brasileño. (Foto: archivo)

El delantero tuvo muy poca continuidad en el equipo alemán a lo largo del 2023, dado que solamente disputó 11 encuentros. Para colmo, hace algunos meses pasó por el quirófano por un problema en la rodilla y no pudo cerrar el año jugando. Todo esto generó que el ex Colón quiera cambiar de aires. Enterado de todo esto, River tuvo algunas charlas informales con Alario, pero su llegada no se dará en este mercado de pases.

La intención del Millonario sería la de sumar un delantero que pueda competir con Miguel Borja y Facundo Colidio por un puesto. La salida de Salomón Rondón, quien ya es nuevo jugador de Pachuca, hizo que Martín Demichelis necesite un futbolista en ataque. Una de las opciones es Matias Arezo, por quien se abrieron charlas con el Granada y se espera tener alguna novedad en los próximos días.

De esta forma, el único refuerzo hasta el momento es Nicolás Fonseca. River adquirió el 60% del pase del uruguayo en agosto de 2023, a cambio de 2.257.000 de dólares, y lo dejó a préstamo en Montevideo Wanderers de Uruguay. Ahora, tras la salida de Enzo Pérez del club, el volante de 25 años será una nueva opción para Demichelis.