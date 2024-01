El jugador de Boca que sorprendió a Diego Martínez en los entrenamientos: lo ve como un “polifuncional”

Boca ya tiene fecha para su debut ante Platense. Será el sábado 27 de enero próximo, apenas en 9 días, por lo que la pretemporada al mando de Diego Martínez y su cuerpo técnico ya comienza a entrar en la recta final, con amistosos ante Gimnasia y Tiro (1-0), Estudiantes de Buenos Aires (1-0 y 2-0 en dos partidos informales a puertas cerradas) y Talleres incluidos (el sábado 20 en Córdoba).

Desde el inicio de los trabajos con el nuevo DT, algunos futbolistas no pudieron estar presente por la convocatoria a la Selección argentina Sub 23: Equi Fernández, Leandro Brey, Nicolás Valentini y Cristian Medina. El resto viene siendo evaluado rigurosamente por el cuerpo técnico que, a priori, no descarta a nadie.

Mirá el video

En el medio, uno de los futbolistas que llamó la atención de Martínez y compañía es Aaron Anselmino. Según informó el periodista Tato Aguilera en TyC Sports, el cuerpo técnico de Boca le destaca no solo su juego sino su polifuncionalidad. Puede jugar de central por la derecha, por izquierda, de stopper en línea de tres y de volante central.

El juvenil que ya debutó en primera de la mano de Almirón fue titular en el primer amistoso del equipo de Martínez ante Estudiantes de Caseros, el que ganó por 1 a 0 con gol de Benedetto. Compartió saga con Cristian Lema, acaso su competidor en el puesto considerando que Figal es titular , Rojo está lesionado, Giampaoli fue cedido y Valentini está en la Selección Sub 23.

Anselmino viene sorprendiendo en la pretemporada. (Foto: IG @aaron.anselmino)

Mientras tanto, el DT seguirá probando variantes de cara al debut. Para el partido ante Talleres se espera el equipo más parecido al que se enfrentará a Platense en el debut, el 27 de enero. Ese equipo tendrá jugadores ya confirmados y algunas dudas. Los primeros son: Romero, Advíncula, Figal, Pol Fernández, Campuzano, Merentiel y Cavani.