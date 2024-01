El particular posteo del padre de Leo Messi por el The Best, en medio de la polémica por el premio

Lionel Messi ganó el pasado lunes por tercera vez el premio Mejor Jugador The Best de la FIFA, en una votación histórica y reñida con el noruego Erling Haaland que se definió por la cantidad de capitanes que eligieron al símbolo y referente del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022.

El posteo de Jorge Messi.

Por el momento el astro argentino no se ha pronunciado al respecto pero si lo hizo su esposa, Antonela Roccuzzo, y también su padre, Jorge, quien compartió un peculiar posteo realizado por una cuenta de fanáticos de la Pulga. En ella aparece el rostro del capitán argentino y la frase "The Best, ahora y siempre", acompañada por una cabra y la bandera argentina.

El rosarino y el noruego, con 48 puntos, relegaron al francés (35) y la FIFA, para proclamar al ganador, apeló al artículo 12 de las Reglas de Asignación, el cual pondera los votos de los capitanes. En este ítem, Messi logró 677 puntos contra los 557 del goleador del Manchester City.

La nueva publicación de la FIFA sobre los premios.

Los 12 mejores jugadores de FIFA The Best fueron: Messi (48), Haaland (48), Mbappé (35); el belga Kevin De Bruyne (32); el nigeriano Victor Osimhen y el español Rodri (24); Julián Álvarez (21); el portugués Bernardo Silva (18); el alemán Ilkay Gündogan (13); el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el croata Marcelo Brozovic (7); y el inglés Declan Rice (1).