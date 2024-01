El llamativo motivo por el que Cavani aún no sumó minutos de fútbol en los amistosos de Boca

El mundo Boca se encuentra expectante de lo que viene siendo la preparación del equipo dirigido por Diego Martínez. El Xeneize está sumando minutos de juego y ya se enfrentó con Gimnasia y Tiro de Salta, al que venció por 1 a 0 con gol de Ezequiel Bullaude, y esta mañana disputó dos partidos ante Estudiantes de Caseros, donde salió ganador en ambos encuentros por 1 a 0 y 2 a 0 respectivamente. Sin embargo, hay una ausencia que generó inquietud entre los hinchas y es la de Edison Cavani.

El uruguayo no viajó el sábado a Salta ni fue parte de ninguno de los equipos que alineó Martínez este miércoles en Boca Predio. ¿Qué ocurre con el delantero? Resulta que Cavani no arrastra molestias físicas de ningún tipo, pero en conjunto con el cuerpo técnico y el departamento médico decidió hacer una pretemporada diferente a la de sus compañeros.

El ex PSG se está concentrando solamente en el aspecto físico, dado que siente que durante el último semestre no pudo estar en una forma óptima. A sus 36 años, el delantero sabe la importancia de mantenerse vigente en este aspecto. Eso sí, aunque todavía no realizó fútbol formal, si estuvo haciendo trabajos con pelota.

El uruguayo está haciendo trabajos físicos especiales para estar óptimo en este aspecto. (Foto: archivo)

El problema es que Cavani llegó en julio de 2023 a Boca y no completó ni la pretemporada con el Valencia ni pudo tener un periodo de adaptación con el Xeneize. El jugador saltó rápidamente a la cancha y siempre se esforzó al 100% por el equipo, pero se notaba que no estaba del todo fino.

Por este motivo, el uruguayo tomó la decisión de enfocarse más en lo físico que en lo futbolístico. El último amistoso del equipo dirigido por Martínez será este sábado 20 de enero ante Talleres de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Cavani tendría la oportunidad de sumar sus primeros minutos de fútbol en este partido y sería una opción más de ataque para el entrenador, que por el momento está apostando a jugar con dos puntas.