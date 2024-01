El fuerte cruce de Djokovic con un espectador en pleno Abierto de Australia: "¿Querés venir acá? Vení y..."

Novak Djokovic consiguió su pasaje a la tercera ronda del Abierto de Australia luego de vencer al australiano Alexei Popyrin, número 43 del mundo, en lo que fue un partido mucho más complejo de lo que el serbio seguro imaginó. Tras tres horas y doce minutos de partido, Nole logró imponerse por 6-3, 4-6, 7-6 (4) y 6-3. Sin embargo, por fuera de lo que fue un atrapante encuentro, hubo una situación que se volvió viral y llamó mucho la atención.

Mientras se llevaba a cabo el cuarto y último set del partido, desde las gradas bajó un grito que no le gustó nada al actual número del ranking y se acercó a confrontar a ese irrespetuoso espectador.

"¿Quieres venir aquí? Ven y dímelo en la cara", fueron las palabras de Djokovic. Esta reacción del serbio que los demás espectadores presentes comiencen a aplaudir. Lejos de desencajarse, el tenista de 36 años continuó jugando y selló una victoria muy importante por lo que fue tan complicado como impensado trámite del juego.

El rival de Djokovic en la tercera ronda del Abierto de Australia será Tomás Etcheverry, quien viene de vencer al francés Gael Monfils. En este escenario, luego de su victoria, el serbio dejó un mensaje: "No he estado jugando mi mejor tenis. Es complicado. En las primeras rondas juegas contra tenistas que no tienen nada que perder. Mis primeros dos rivales fueron dos tenistas de gran calidad. Espero que pueda mejorar mi nivel".

El encuentro entre Djokovic y Etcheverry se llevará a cabo este viernes y será la tercera que ambos tenistas se enfrentarán. Nole ya venció al platense de 24 años tanto en Roma como en París.