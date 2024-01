La particular confesión de Nick Kyrgios sobre el diálogo que mantiene con Djokovic: "Hablamos de cualquier cosa, nos enviamos..."

Nick Kyrgios está fuera del circuito de tenis, pero no deja de ser una atracción para los medios de comunicación, conociendo su personalidad desenfadada, sincera y polémica ante cada oportunidad de mostrarse frente a las cámaras. Esta vez, el circuito se trasladó a su país de origen, donde se juega el Abierto de Australia con Novak Djokovic como principal candidato a retener el título.

Nole fue el ganador de la edición 2023 y también se quedó con otros dos Grand Slam en la temporada pasada, Roland Garros y Estados Unidos. Solo fue relegado en Wimbledon por Carlos Alcaraz, quien parece ser el único competidor.

Hace unos días, Kyrgios se refirió justamente al nivel de Nole y su competencia. "Al mejor de tres sets, es posible batirle, pero al mejor de cinco es una bestia totalmente diferente. Vimos a leyendas como Roger Federer, Rafa Nadal o Andy Murray pasar apuros contra Novak en los grandes torneos del mundo. ¿Creo que hay jugadores que pueden hacerlo? Sí. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alexander Zverev... Creo que hay jugadores que pueden ganar a Djokovic, pero es una tarea increíblemente dura", confesó el australiano sobre quien considera el mejor de la historia.

En otra entrevista, brindada este martes, profundizó más sobre su relación con Djokovic, la cual no siempre fue buena y confesó cuál es el diálogo que mantienen en la actualidad. "Tuvimos una relación difícil al principio y un par de cosas cambiaron. Ahora, literalmente hablamos casi todos los días. He tenido algunos partidos locos así también con Tsitsipas. No siempre nos hemos llevado bien, pero todavía respetamos el juego de cada uno y creo que eso añade picante a los enfrentamientos", dijo, en entrevista con Eurosport.

Sobre el vínculo actual, en un contexto en el que han sido filmado juntos divirtiéndose, agregó: "Simplemente hablamos de cualquier cosa. Nos enviamos memes el uno al otro. El otro día realizó una volea increíble. Y yo estaba como: '¿de dónde sacaste estas manos? No las tuviste contra mí en Wimbledon'. Y luego me dijo: 'lo copié de ti'".