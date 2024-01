La duras críticas en Real Madrid a Valverde y Modric por votar a Messi en los The Best: "Ojalá que nunca seas..."

Lionel Messi cosechó un nuevo reconocimiento este lunes cuando fue premiado por la FIFA con el The Best, que se entrega al mejor de la temporada todos los años. El capitán de la Selección superó en la terna a al noruego Erling Haaland, quien era el candidato en la previa, y al francés Kylian Mbappé; no sin polémica.

La particularidad de la votación radica en que tanto Messi como Haaland resultaron empatados en puntos, con 48, lo que obligó a activar el primer mecanismo de desempate que consistía en saber quién fue el más votado en la primera ubicación -se elegían tres por votante- por parte de los capitanes de los seleccionados nacionales. Los cuales terminaron siendo determinantes.

Messi y otro The Best, que esta vez no recibió por ausentarse a la gala. (Foto: archivo NA)

Conocido el resultado de la elección y el voto de cada uno de los capitanes, se desató todo un terremoto en el Real Madrid, ya que dos de sus futbolistas eligieron a Messi por sobre sus contrincantes. Uno de ellos es Federico Valverde (Uruguay) y el otro es Luka Modric (Croacia).

El uruguayo lo puso primero al argentino, segundo a Mbappé y tercero a Haaland. El croata ubicó a Messi primero, a Rodri segundo y a Marcelo Brozovic en la tercera posición. Esos votos contribuyeron en el premio a la Pulga y generaron mucho malestar en la hinchada del Merengue.

Los comentarios en la publicación de Valverde.

Ahora, ambos son víctimas del repudio en las redes, de los propios hinchas que los consideran ídolos en la institución. Valverde subió recientemente una foto junto a Modric con la descripción "Sinergia", y los comentarios ya superaron los 12 mil. Muchos, claro está, son de agradecimientos de argentinos.

Uno de los mensajes dice: "Lárgate de mi Madrid, argentino". Ya superó los mil like. "Quieres ser capitán del Madrid y votas a Messi claramente no entiendes lo que significa ser madridista", sugirió otro. Un tercero aportó: "Ojalá (Florentino) Pérez despida a Valverde y Modric y los mande a la Liga Americana". El último agregó: "Cómo se te ocurre votar a Messi, ojala que nunca seas capitán del Madrid".