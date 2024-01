Repercusión mundial: la fuerte decisión de Lionel Messi a horas de la entrega de los The Best

Este lunes se llevará a cabo la gala de los Premios The Best de la FIFA y Lionel Messi es uno de los ternados para quedarse con el reconocimiento a mejor jugador del año. El astro argentino competirá con el francés Kylian Mbappé y con el noruego Erling Haaland, en busca de su tercer premio The Best tras haberlo ganado en 2019 y 2022.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, se confirmó que la Pulga no estará en Londres para disfrutar el espectáculo. El periodista Ariel Senosiain lo anunció. "Messi no estará presente en los The Best que se realizará en Londres. Está en Miami y desde Inter Miami me dijeron que no viajará”, dijo en DSports.

uD83DuDD19 2007



uD83EuDD47 @Kaka

uD83EuDD48 Messi

uD83EuDD49 @Cristiano



Así era el mundo cuando el capitán de @Argentina fue a su primera gala FIFA. ? — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) January 13, 2024

En la ceremonia, que comenzará a las 16.30 y será transmitida por TyC Sports, DSports, TNT Sports y por la plataforma FIFA+, también se otorgará el galardón al mejor arquero y al mejor entrenador de la temporada en las ramas masculina y femenina. El evento se podrá ver en vivo por la pantalla de TyC Sports.

En caso de ganarlo, el jugador de Inter Miami se despegará del portugués Cristiano Ronaldo y del polaco Robert Lewandowski y quedará como el máximo ganador con tres trofeos. El premio al mejor jugador de 2023 tendrá en cuenta para la elección el período entre el 19 de diciembre de 2022, día posterior a la final de Qatar, y el 20 de agosto del año pasado.

Con 16 presencias, Messi es el jugador que más veces formó el 11 ideal que votan los propios futbolistas. El capitán argentino debería quedar entre los tres mejores seleccionados en la lista de siete delanteros finalistas. Los otros seis son Karim Benzema, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Vinícius Junior.