Mbappé reveló el “dolor” que vive a diario: “Pagaría mucho dinero para poder…”

Mientras se continúa debatiendo en Europa su permanencia en el Paris Saint-Germain o su salida al Real Madrid, que espera ansioso con la esperanza de concretar un tan ansiado traspaso, Kylian Mbappé reveló detalles impactantes sobre su vida personal.

En un próximo documental que será transmitido en la televisión francesa la semana próxima, el máximo goleador del Mundial de Qatar 2022, abordó los desafíos vinculados a su estrellato, señalando que ha perdido la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas de manera normal.

Mbappé contó detalles de su vida.

En un extracto de 'Envoyé Spécial', admitió que hace años que no puede ir ni a la panadería: "Pagaría mucho dinero ahora por poder hacer este tipo de cosas, lo cual es normal para la mayoría de la gente". "He perdido la espontaneidad, la espontaneidad de ser un ser humano", agregó el francés que este lunes competirá por el premio The Best con Lionel Messi y Erling Haaland.

En la misma charla le consultaron qué haría si fuera invisible durante 48 horas, y respondió: "Pasaría dos días afuera, eso es seguro. Puedo decirlo sin pensar". "Ir a comer tranquilamente a un restaurante, salir con amigos, salir de fiesta tranquilamente, sin que nadie venga a verme. A la mañana siguiente, un buen brunch al sol en una terraza. Cosas sencillas de la vida", concluyó.

Desde el primer día de este nuevo año, Mbappé ingresó en sus últimos seis meses de contrato con el PSG y se convirtió en agente libre para negociar su futuro deportivo desde el 1 de julio, lo que será uno de los grandes temas de la agenda futbolística mundial durante el primer semestre del año.